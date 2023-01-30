Военнослужащие Украины были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что за время спецоперации удалось получить более 20 тысяч документов, опросить очевидцев и участников американских военно-биологических программ. Эти материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других соседних с Россией государств. Сообщается, что такие эксперименты с украинскими военными проводили с 2019 года.

В фокус-группе американских ученых были не только преступники и наркоманы, но и действующие военные ВСУ.