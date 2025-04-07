KION объявил сбор писем времен Великой Отечественной войны для съемки видеопроекта

МТС и онлайн-кинотеатр KION совместно с Музеем Победы запускает всероссийский проект по сбору писем сыновей и матерей времен Великой Отечественной войны. Исторические послания, написанные в 1941-1945 годы, станут основой специального видеопроекта, приуроченного к юбилею Победы и премьере сериала KION «Солдатская мать». Письма принимаются на сайте музея до 18 апреля 2025 года.

В рамках инициативы по созданию видеопроекта будет сформирована экспертная комиссия Музея Победы, которая отберет письма. Эти тексты прозвучат в исполнении известных российских актеров и актрис, оживляя историю голосами. Чтобы принять участие в проекте, татарстанцам необходимо загрузить письмо и его описание на страницу проекта «Голоса Победы» на сайте музея https://victorymuseum.ru/form/golosa-pobedy/. Письма для видеопроекта принимаются до 18 апреля 2025 года. Ролик в исполнении актеров станет частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе».

Сериал «Солдатская мать» (16+) онлайн-кинотеатра KION от МТС с Анной Каменковой и Михаилом Тройником в главных ролях – это история о материнской силе духа и несокрушимой надежде. Она посвящается всем матерям, кто ждал своих детей с фронта и тем, кто потерял их. В кино и литературе отражены многие фронтовые подвиги бойцов и тыловые истории, когда люди, не имея боевого опыта, защищали свою Родину в тылу, но их истории нередко остаются «за кадром». Например, трагические судьбы матерей, которые простились с самым дорогим - своими детьми - не дождавшись их с фронта. Сериал «Солдатская мать» посвящен обычной женщине, матери, без чьей судьбы невозможно до конца понять, какую цену заплатил наш народ за великую победу. Премьера скоро состоится в онлайн-кинотеатре KION.