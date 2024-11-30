Во время официального визита российского министра обороны Андрея Белоусова в Пхеньян, Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, выразил свою твердую поддержку России в свете текущих геополитических вызовов, особенно в отношении ситуации в Украине. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким подтвердил, что его страна продолжит поддерживать Россию в ее усилиях по защите национального суверенитета и территориальной целостности против внешних угроз.

Ким Чен Ын критически высказался о действиях США, охарактеризовав их как "безответственные", угрожающие продлению конфликта и несущие опасность для мирового сообщества. Он особо подчеркнул, что американская поддержка Киева, включая поставки оружия дальнего радиуса действия, является прямым военным вмешательством в дела России.

Ответные меры России, по мнению Ким Чен Ына, являются оправданными и направлены на демонстрацию серьезности ситуации и воли Москвы к принятию решительных действий. Это заявление подчеркивает глубокие и многогранные связи между Россией и Северной Кореей, основанные на общем стремлении к сопротивлению международному давлению и сохранению своего суверенитета в сложной мировой арене, пишет interfax.ru.