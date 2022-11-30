Киев планирует взорвать химическое хранилище, чтобы потом обвинить в катастрофе РФ

По данным разведки, командование ВСУ может взорвать хранилище химической продукции на Одесском припортовом заводе при нанесении российской стороной ракетных ударов по объектам в районе города, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Диверсию готовят с единственной целью - обвинить в глобальной техногенной катастрофе РФ. Отмечается, что таким образом Киев хочет отвлечь внимание от провалов в Донбассе и высоких потерь.

В последнее время в Одессе фиксируются аварийные отключения электричества. Местные жители проводят акции протеста против отключений света, украинские спецслужбы преследуют протестующих.