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КФУ и Университет Иннополис вошли в рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ

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Фокус рейтинга-2024 – на регионах и лидерах роста

Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал новый рейтинг вузов России, где готовят лучших специалистов по ИИ. В рейтинг вошли 207 университетов из 69 регионов страны. В 2024 году на профильные направления подготовки в эти вузы поступили более 35 тыс. студентов.

Вторая редакция рейтинга фокусируется на развитии экспертизы в области ИИ в региональных вузах и выделяет отдельные примеры лидеров роста по итогу года. Презентация рейтинга состоялась в пятницу на площадке ИТМО на Стратсессии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, посвященной кадрам для ИТ и ИИ.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Мы с партнерами по Альянсу в сфере ИИ опубликовали новый рейтинг вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов, в который вошло 207 вузов. Видим, что для государства он уже становится инструментом оценки реального положения дел в системе подготовки кадров для ИИ. На этот раз, при работе с рейтингом мы отдельно выделили динамику и причины роста наиболее активных вузов, среди которых в этом году, например, Университет Иннополис, МИСиС и Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России. Их пример может помочь остальным региональным и отраслевым вузам догонять университеты из топа рейтинга и становиться якорными поставщиками ИИ-кадров в своих федеральных округах России и отраслях».

Лидерами рейтинга стали — ВШЭ, МФТИ, ИТМО, МГУ и СПбГУ, которые вошли в группы А+ и А. Наибольший рост год к году показали Сеченовский университет, Южный федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет, Казанский федеральный университет, Университет Иннополис, МИСиС.

В рейтинге–2024 дебютировали вузы из Адыгеи, Вологодской области, Чечни, Карелии и Тверской области. Лидером по количеству вузов, в которых обучают ИИ, по-прежнему является Центральный федеральный округ, представленный 74 университетами, 40 из которых - в Москве.

Всего в рейтинге — 207 высших учебных заведений, распределенных на 12 групп, начиная с группы А+ (лидеры) до группы E+ (отстающие). Ключевым критерием оценки вузов стал размер заработной платы молодых специалистов в течение года после завершения обучения. В вузах-лидерах рейтинга средняя зарплата выпускников превышает 200 тыс. рублей.

Рейтинг вузов реализован Альянсом в сфере искусственного интеллекта и был впервые представлен в прошлом году. Для построения рейтинга использовались как открытые, так и специально собранные данные о качестве образования в вузах. Так, в этом году Альянс провел три собственных исследования: расширенный опрос работодателей, в котором приняли участие более 170 компаний из 12 отраслей, опрос студентов и анкетирование вузов. Рейтинг рассматривает только вузы, имеющие программы бакалавриата и/или специалитета в сфере ИИ.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства страны на глобальном рынке. Среди участников ассоциации — Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, РФПИ, «Сибур», «Уралхим», «Русагро», «Северсталь», «Самолёт» и другие.

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