Российский политолог Алексей Мартынов заявил, что украинские олигархи уже вынесли приговор президенту Украины Владимиру Зеленскому, и в течение полутора лет предпримут реальные попытки его ликвидировать в самом прямом смысле этого слова.

Ранее украинское руководство лишило гражданства нескольких бизнесменов, в том числе Игоря Коломойского.

"Украинская олигархия хитра, злобна и мстительна по своей природе, и через год или полтора я буду обсуждать с вами, кто организовал утилизацию Зеленского где-нибудь на Багамских островах или куда он там сбежит", - заверяет Мартынов.

По мнению политолога, сознание Зеленского может сыграть злую шутку. В результате украинский президент может стать жертвой западной разведки.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский может начать войну с местными олигархами. Украинские лидеры могут использовать ресурсы бизнеса для покупки западного оружия, чтобы сохранить власть и противостоять России.