Новости России
· Служба новостей

"Кажется, это неизбежно": Варшава назвала условие, при котором Польша начнет войну с Россией

Посол Польши Росцишевский: Варшава вступит в конфликт в случае поражения Киева
"Кажется, это неизбежно": Варшава назвала условие, при котором Польша начнет войну с Россией

Фото: открытые источники

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава вступит в войну с Россией при условии, что Киев не сможет отстоять независимость в бою и проиграет, пишет РИА "Новости".

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", — сказал он.

Дипломат убежден, что украинский кризис представляет собой сражение за базовые ценности и культуру Запада, поэтому "так важно победить".

Военные эксперты отреагировали на слова посла настороженно, отметив, что проигрыш Киева уже практически очевиден, а потому, если посол прав, то война Польши и РФ "кажется, неизбежна".

Следующая новость ↓

Популярное

Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани
Редакция помогает
22 часа назад

Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани

Новости России

день назад

Пока военкоматы "сверяют данные учета", глава ЧВК "Вагнер" объявил, что планирует набрать 30 тысяч новых бойцов к середине мая

Редакция помогает

23 часа назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

услуги дезинсекции клопов

Новости России

9 часов назад

«Выходные будут перенесены»: В майские праздники 2023 года внесли изменения

Редакция помогает

2 дня назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

ремонт автономок в москве в Москве

Новости Казани

день назад

"Домик у вас нехилый": в Казани судья оказался удивлен имуществом задержанного за взятку начальника ОП "Вишневский"

Новости России

11 часов назад

«Не берите – там пыль и красители»: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

Новости Казани

день назад

В одном из военкоматов объяснили, почему рассылают повестки в Татарстане

Новости России

8 часов назад

«Не платите своей картой»: Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

Новости России

день назад

Ордер на арест Владимира Путина выписан: в МИД России вспомнили цитату Швондера из "Собачьего сердца"
Новости Казани
день назад

"Она спала с ним рядом на передовой": бойцы батальона "Алга" привезли троим детям погибшего сослуживца его фронтового пса

"Она спала с ним рядом на передовой": бойцы батальона "Алга" привезли троим детям погибшего сослуживца его фронтового пса

Новости России

2 минуты назад

"Кажется, это неизбежно": Варшава назвала условие, при котором Польша начнет войну с Россией

Редакция помогает

23 часа назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости мира

час назад

"Очнитесь!": талибы отреагировали на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина

Новости России

2 часа назад

"Когда свои бросили": обездвиженный ранением боец ВСУ попросил помощи у оператора российского беспилотника
22-летний мобилизованный из Татарстана Рамис Лотфуллин погиб в зоне СВО на Украине
Новости Казани
12 минут назад

22-летний мобилизованный из Татарстана Рамис Лотфуллин погиб в зоне СВО на Украине

Новости Казани

2 часа назад

"Тишина в эфире": Казань на два дня останется без телевидения и радиовещания

Новости России

8 часов назад

«Не платите своей картой»: Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

Новости России

9 часов назад

«Выходные будут перенесены»: В майские праздники 2023 года внесли изменения
Грядет обвал цен на новостройки? Эксперты рассказали когда стоит ждать снижения цен
Полезное
4 дня назад

Грядет обвал цен на новостройки? Эксперты рассказали когда стоит ждать снижения цен