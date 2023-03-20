"Кажется, это неизбежно": Варшава назвала условие, при котором Польша начнет войну с Россией

Посол Польши Росцишевский: Варшава вступит в конфликт в случае поражения Киева

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава вступит в войну с Россией при условии, что Киев не сможет отстоять независимость в бою и проиграет, пишет РИА "Новости".

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", — сказал он.

Дипломат убежден, что украинский кризис представляет собой сражение за базовые ценности и культуру Запада, поэтому "так важно победить".

Военные эксперты отреагировали на слова посла настороженно, отметив, что проигрыш Киева уже практически очевиден, а потому, если посол прав, то война Польши и РФ "кажется, неизбежна".