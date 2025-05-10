Каждый водитель обязан: что нужно сделать с 11 мая – иначе с карты спишут 300 000 рублей

В майские праздники в России начались масштабные проверки водителей на предмет неправильной парковки. По информации PRIMPRESS и других источников, особое внимание уделяется случаям, когда автомобили оставляют на зелёных участках — таких как газоны и скверы. За такие нарушения могут взыскать серьёзные суммы, особенно если речь идёт о машинах из каршеринга или проката.

Что происходит?

С 8 мая сотрудники ГИБДД и местных администраций начали рейды, чтобы выявить нарушения правил парковки. Пик проверок пришёлся на период с 8 по 11 мая — время, когда многие отправляются за город или проводят дни на свежем воздухе.

Основной акцент делается на борьбу с парковкой в не предназначенных для этого местах: на газонах, детских площадках и пешеходных зонах.

Какие штрафы грозят?

Частные автомобилисты рискуют получить штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей — сумма зависит от региона.

Компании и каршеринг-сервисы, в случае если нарушение зафиксировано на их автомобиле, могут заплатить до 300 000 рублей. Как правило, эти расходы позже взыскиваются с пользователя, управлявшего машиной в момент нарушения.

Почему такие суммы?

Ужесточение наказаний связано с необходимостью защиты городской среды. Повреждение зелёных зон, разрушение покрытий и помехи для пешеходов становятся причиной введения крупных штрафов.

Как избежать проблем?

Не паркуйтесь в зонах, где это запрещено, даже если там нет других машин.

Следите за дорожными знаками и разметкой — они подскажут, где стоянка разрешена.

Если пользуетесь арендованной машиной или каршерингом — будьте особенно внимательны. Штраф заплатите вы.

Ознакомьтесь с актуальными правилами парковки в вашем регионе.

Напоминаем: оплатить штраф нужно в течение 60 дней. Если этого не сделать вовремя, сумма может увеличиться, а дело — передано судебным приставам.