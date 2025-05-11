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Каждый водитель должен: что нужно сделать с 12 мая – иначе с карты уйдет 300 000 рублей

На длинных выходных в России стартовали массовы...

autosprite.ru

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На длинных выходных в России стартовали массовые проверки водителей. Особое внимание — тем, кто оставляет машины на газонах, в скверах и других запрещённых местах. Об этом сообщили PRIMPRESS и другие источники.

Что происходит?

С 8 по 11 мая сотрудники ГИБДД и местных властей проводят рейды. В этот период люди активно выезжают на природу, и машины нередко оказываются там, где им быть не положено — на зелёных участках, детских площадках и пешеходных дорожках.

Какие штрафы?

  • Частные водители: от 2 000 до 5 000 рублей (в зависимости от региона).

  • Каршеринг и прокатные авто: штраф может достигать 300 000 рублей. В итоге платит пользователь, который управлял машиной в момент нарушения.

Почему так строго?

Власти ужесточают меры, чтобы защитить городскую среду. Газоны и клумбы страдают от машин, пешеходы не могут нормально передвигаться — и за это теперь приходится платить по полной.

Как не попасть под штраф?

  • Не паркуйтесь на газонах и других запрещённых участках — даже если рядом стоят другие машины.

  • Обращайте внимание на знаки и разметку — они подскажут, где стоянка разрешена.

  • При аренде авто — будьте особенно внимательны: штраф в итоге ляжет на вас.

  • Узнайте правила парковки, действующие в вашем городе.

Помните: штраф нужно оплатить в течение 60 дней. Иначе сумму увеличат, а дело передадут приставам.

Если вы столкнулись с несправедливым штрафом или неправильной эвакуацией, можно подать жалобу через портал госуслуг или в административную комиссию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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