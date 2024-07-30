Каждый пятый россиянин планирует закрыть ипотеку за три года

Ипотечный кредит есть у 15% россиян

Каждый пятый россиянин (19,3%) рассчитывает закрыть ипотеку в ближайшие три года, в среднем по стране она есть у 15% людей. Таковы результаты опроса, который провели специалисты СберСтрахования среди жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.

В Набережных Челнах (21%) и Оренбурге (20%) выше всего доля тех, у кого есть ипотека. Ниже всего в Махачкале (7%) и Томске (10%).

Планы россиян по погашению ипотеки стали оптимистичнее: за год доля тех, кто планирует выплачивать ипотеку более 5 лет, сократилась до 36,1% на 40,9 п. п.

В среднем россияне готовы потратить на недвижимость в полтора раза больше, чем годом ранее — 6,1 млн рублей. Максимальную сумму (9,7 млн рублей) назвали жители Москвы, а минимальную (2,7 млн рублей) — Махачкалы.

Самым популярным вариантом для покупки остаются «однушки»: к ним присматриваются 41,9% покупателей. «Двушками» и студиями интересуется примерно одинаковое число респондентов — 24,5% и 23,8% соответственно. Большинство опрошенных (72,5%) ориентируются на новостройки. Каждый четвёртый (25,4%) рассказал, что хотел бы приобрести не квартиру, а частный дом.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Страхование недвижимости обязательно при покупке жилья в ипотеку, и в июле этого года для клиентов СберСтрахования оно стало значительно доступнее — благодаря снижению тарифов в среднем стоимость полиса уменьшилась на 45%. Всего с начала года СберСтрахование урегулировала более 3,7 тыс. страховых случаев по программам ипотечного страхования и выплатила клиентам свыше 800 млн рублей. Самая крупная выплата составила 9,1 млн рублей из-за пожара».

О желании взять ипотеку чаще говорили жители дальневосточных городов — Хабаровска (89%) и Владивостока (87%), а также Тюмени (80%), Астрахани и Краснодара (по 75%).

Россияне готовы оформить ипотеку в среднем на 15 лет. Каждый третий (28,7%) сообщил, что не планирует брать её больше, чем на 3 года. При этом большинство (80,9%) предпочли бы обойтись без первоначального взноса. Из тех, кто все же собирается покупать жильё со взносом, треть (37,4%) рассчитывают накопить необходимую сумму, примерно столько же (36,4%) — взять потребительский кредит. Каждый пятый (22,5%) планирует использовать для покупки материнский капитал.

По данным Домклик о заключённых ипотечных сделках Сбера в первом полугодии 2024 года, медианная сумма ипотечного кредита составила 3,78 млн рублей (в аналогичном периоде 2023 года — 3,27 млн), средний срок оформления ипотеки — 25 лет или 303 мес. (в аналогичном периоде 2023 года — 289 мес.). По типам недвижимости: на вторичную недвижимость пришлось 46,3% выдач, на новостройки — 32,4%, на ИЖС — 19%, остальное — 2,3%. В первом полугодии 2023 года: вторичная недвижимость — 68,6% выдач, новостройки — 23,7%, ИЖС — 5,7%.