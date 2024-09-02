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Каждый девятый житель Казани формирует сбережения на оплату образования

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Год назад таковых было 7%

Каждый девятый житель Казани (11%) регулярно или время от времени откладывает средства на оплату собственного или детского образования. При этом россияне готовы потратить на годовой курс обучения в высшем учебном заведении 234 тыс. рублей, выяснила накануне Дня знаний дочерняя компания Сбера СберСтрахование жизни.

Сумма вложений в непрерывное образование оценивается в среднем в 1,34 млн рублей. Регулярно или периодически откладывают деньги на оплату собственного или детского образования 7,9% россиян. Больше всего тех, кто готов это делать, оказалось среди респондентов до 30 лет — 10%.

Характерно, что раньше россияне оценивали стоимость годового обучения в вузе намного ниже: 175 тыс. в 2022 году и 180 тыс. в 2023-м. Хотя стоимость непрерывного обучения, напротив, была выше: 1,8 млн в 2022 году и 1,375 млн в 2023-м. Доля тех, кто откладывает на образование, в 2022 году составляла 10%, а в 2023 году — 6,5%.

В ходе августовского опроса 30,5% россиян высказались в пользу непрерывного обучения на протяжении всей жизни. В Казани этот показать чуть ниже — 28%. Больше всего (32%) приверженцев такой точки зрения оказалось среди респондентов до 50 лет. В 2022 и 2023 годах о необходимости учиться всю жизнь заявляли 34% и 27,2% опрошенных соответственно.

В среднем по России 46,6% участников опроса считают, что одного высшего образования достаточно, в Казани такого мнения придерживаются 50%. В 2022 году это мнение разделяли 50% россиян, в 2023 году — 54%. Второе высшее образование считают необходимым 5,9% опрошенных россиян (в 2022-м — 6%, в 2023-м — 7,4%) и 6% казанцев, кандидатскую учёную степень — 6,3% жителей России (в 2022-м — 5%, в 2023-м — 6%) и 7% жителей Казани, докторскую — 5,7% респондентов по стране (в 2022-м — 5%, в 2023-м — 5,4%) и 6% в Казани.

В необходимости второго высшего образования чаще всего убеждены люди в возрасте от 51 года до 60 лет (7%). Активнее других за это проголосовали жители Москвы (10%), Санкт-Петербурга, Оренбурга и Волгограда (по 8%). Кандидатская степень больше всего привлекает кемеровчан (15%), докторская — жителей Саратова (10%).

Главная цель обучения, по мнению 77% опрошенных, — быстрая карьера и высокий доход. В 2022 году этой точки зрения придерживались 75,9% россиян, в 2023-м — 81%. Чаще других так считают респонденты в возрасте от 31 года до 40 лет (82%). В Казани данного мнения придерживаются 64% респондентов.

На втором месте — возможность получения интересной работы (12,6%). В 2022 году подобный ответ дали лишь 3,9% участников опроса, в 2023-м — 9,2%. Сейчас этот ответ наиболее популярен у респондентов до 30 лет (19%). Среди казанцев таковых оказалось больше — 24%.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«Высшее образование даёт возможность получить интересную и высокооплачиваемую работу, а курсы повышения квалификации позволяют оставаться востребованным всю жизнь. Всё это способствует карьерному росту. И прекрасно, что среди тех, кто формирует накопления на образование, больше всего молодёжи — 10%.

Оплатить образование детей — важная задача для 69% родителей. Сформировать накопления на эти цели помогают программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Этим летом мы их обновили. В июле запустили НСЖ с рождения: можно копить вдолгую — и всё успеть. И увеличили доходность на 0,9–2% в зависимости от программы, срока и других условий договора. Теперь, вложив 1 млн рублей, через 3 года вы получите 1 509 649 рублей. Через 5 лет — 1 982 731 рубль, а через 10 лет — уже 3 896 120 рублей, то есть почти в 4 раза больше».

Исследование проводилось в июле 2024 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.

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