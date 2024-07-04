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Каждую пятую ипотеку по господдержке-2020 россияне оформили в ВТБ

По итогам работы универсальной льготной ипотеки более 284 тысяч россиян получили ее в ВТБ. Общий объем сделок приблизился к 1,2 трлн рублей. Банк выдал по программе каждую пятую ипотеку на рынке.

Фото: пресс-служба ВТБ

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По итогам работы универсальной льготной ипотеки более 284 тысяч россиян получили ее в ВТБ. Общий объем сделок приблизился к 1,2 трлн рублей. Банк выдал по программе каждую пятую ипотеку на рынке.

Наибольший объем продаж пришелся на 2023 год – почти 30% от суммы сделок за все время работы. В то же время в первом полугодии 2024 года спрос заемщиков вырос почти вдвое к сопоставимому периоду 2023 года. Это связано как с высокими ставками по рыночной ипотеке, так и с завершением господдержки-2020, стимулировавшей россиян не откладывать покупку квартиры в новостройке «до лучших времен» и поспешить получить льготный кредит до конца июня.

Чаще всего, по данным ВТБ, за программой обращались женщины. Доля таких заемщиков в структуре выдач банка составила почти 60%. Средний возраст клиентов – 39 лет, почти 6 из 10 на момент сделки не были в официальном браке. Несмотря на то, что по условиям программы можно было также купить или построить дом, подавляющее большинство заемщиков (96%) купили квартиры.

Средний размер «кредита» показывал разнонаправленную динамику. Самый высокий показатель наблюдался в 2023 году (5,4 млн рублей), самый низкий – в пандемийный 2020 год (3,1 млн рублей). С конца прошлого года из-за сокращения максимальной суммы кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей средний «чек» начал снижаться, достигнув 4,2 млн рублей в 2024 году.

Регионами-лидерами по объему сделок стали Москва с областью. Здесь в рамках программы ВТБ предоставил на покупку новостроек более 406 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 126,5 млрд). Далее следуют Краснодарский край (примерно 92 млрд) и Республика Татарстан (более 53,5 млрд).

«Универсальная льготная ипотека заработала на рынке еще в разгар пандемии коронавируса как инструмент поддержки стройки и граждан. За это время программа продлевалась четыре раза, менялись и ее условия, хотя и оставались гораздо выгоднее базовых банковских продуктов. Ее эффект можно по-разному оценивать, но очевидно одно: она позволила россиянам улучшать жилищные условия даже в наиболее сложные для нашей экономики периоды. Более чем за 4 года господдержкой-2020 воспользовались около 1,5 млн россиян. Общий объем сделок достиг 6 трлн рублей, пятую часть из которых предоставил ВТБ», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

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