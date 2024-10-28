Категоричный запрет на управление авто: с 2025 года в России станут в разы жестче правила

В преддверии нововведений, Министерство здравоохранения России разработало проект распоряжения, который предусматривает ужесточение медицинских требований. С началом осени 2025 года начнут учитывать обновленные правила, которые обещают усилить безопасность на дорогах.

Обновление медицинских критериев

Основные изменения касаются пересмотра списка заболеваний, которые могут помешать безопасному управлению транспортом. Проект предлагает уменьшить количество психиатрических заболеваний, препятствующих получению водительских прав, оставив в списке только десять основных категорий, включая органические расстройства и эпилепсию.

Изменения для водителей с ограниченными физическими возможностями

Также планируется ввести новые ограничения для лиц с определенными физическими нарушениями. Запрет касается водителей с серьезными деформациями конечностей и тем, кто страдает от последствий заболеваний центральной нервной системы.

Строгие требования к зрению

Особое внимание планируют уделять вопросу хорошего зрения у водителей: они должны иметь остроту зрения выше определенных пороговых значений, иначе им будет отказано в праве управления транспортным средством. Это касается и тех, у кого слепота одного глаза, или у кого острота зрения с коррекцией ниже установленного минимума.

Разнообразие транспортных категорий

Проект также учитывает особенности управления транспортными средствами разных категорий, внося предложения по отдельным ограничениям для различных типов автомобилей.

Конечные стадии утверждения

Документ еще должен пройти через несколько стадий обсуждения и одобрения, прежде чем он станет обязательным к исполнению. Инициативы направлены на повышение безопасности на дорогах и минимизацию рисков, связанных с медицинским состоянием водителей