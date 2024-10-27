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Категоричный запрет на управление авто: с 2025 года в России станут более жестокими правила

В преддверии значительных изменений в регулиров...

oinfo.ru

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В преддверии значительных изменений в регулировании медицинских требований к водителям, ожидаются важные обновления, направленные на улучшение безопасности на дорогах. Нововведения, которые должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года, затрагивают ряд критических аспектов, включая оценку психического здоровья и зрительные способности водителей.

Основные изменения в медицинских требованиях

Новые регуляции предусматривают сокращение списка психиатрических заболеваний, которые рассматриваются как противопоказания к вождению. В частности, исключены некоторые формы деменции и неопределенные диагнозы, такие как хроническое бредовое расстройство. В то же время, список будет включать десять категорий заболеваний.

Изменения в оценке зрительных способностей

Особое внимание уделяется требованиям к зрению: теперь водители должны иметь остроту зрения не ниже 0,6 на лучшем глазу и не ниже 0,2 на худшем, с учетом всех видов коррекции зрения. Также вводятся ограничения для лиц с односторонней слепотой и тем, кто страдает от аномалий цветовосприятия или бинокулярной слепоты.

Дополнительные ограничения для физических состояний

В обновленный список включены также ограничения для водителей с определенными физическими условиями, включая деформации кистей и стоп, а также последствия центральных нервных поражений, такие как гемиплегия. Это предназначено для гарантии, что все водители способны безопасно управлять транспортным средством.

Влияние изменений на общественную безопасность

Эти обновления ориентированы на повышение общей безопасности дорожного движения, учитывая специфику различных заболеваний и физических состояний. Как подчеркивают эксперты, обновление регуляций необходимо для отражения текущих медицинских и технологических стандартов в оценке пригодности водителей к управлению транспортом.

Эти изменения подчеркивают важность адаптации законодательства к современным реалиям и медицинским знаниям, обеспечивая тем самым безопасность всех участников дорожного движения, пишет autogoda.ru.

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