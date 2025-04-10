Касается всех, кто выкидывает мусор: с 11 апреля всё будет по-другому — новые правила ЖКХ
maximdom.ru
С апреля 2025 года в стране начинается новая эра в сфере обращения с отходами. Реформа получила название «чистый эксперимент», и охватывает всё: от сортировки до контроля за работой мусоровозов.
Разбираемся, как будет устроена новая система и чего ожидать жителям.
Кто теперь отвечает за мусор во дворе?
Если раньше жильцы и управляющие компании спорили с операторами, кто виноват в переполненных баках, теперь всё чётко.
С момента, как отходы попали в мусоровоз — отвечает региональный оператор.
А вот всё, что происходит на площадке: разбитые контейнеры, неубранный мусор или стихийная свалка, — это зона ответственности жильцов и УК.
Юрист Анна Ковалева сравнивает это с такси: «Оператор — как водитель: если вы не вышли вовремя, он не виноват».
Договоры — без похода в офис
Никакой бумажной волокиты. С апреля договор с оператором будет заключаться автоматически, по аналогии с подпиской на цифровой сервис.
Тарифы при этом будут фиксированы по нормативам, что исключит споры и путаницу.
В Минприроды даже пошутили: «Теперь платить за вывоз мусора будет так же просто, как за электричество».
В деревнях — своя схема
Сельским жителям теперь не придётся устанавливать контейнерные площадки.
Вывоз будет происходить либо с обочин, либо прямо со дворов, но с оговорками: строительный мусор, техника и покрышки — под запретом. Для них будут выделены специальные пункты приёма.
GPS-контроль: мусоровоз под наблюдением
Каждую машину оснастят датчиком GPS, и жители смогут отслеживать маршрут в реальном времени.
Где машина, почему опаздывает, была ли вообще — теперь всё прозрачно.
Экоактивист Дмитрий Соколов уверен: «Эти данные помогут в спорах и защитят права людей».
Сортировка по цветам — к 2030 году
Полный переход на цветную сортировку отходов планируется завершить к 2030 году.
Контейнеры будут следующими:
- Серый — пищевые остатки и загрязнённая упаковка
- Синий — бумага и картон
- Коричневый — стекло
- Зелёный — пластик (тип 1 и 2)
- Оранжевый — металл
В некоторых «экоквартирах» Москвы такие баки уже появились в тестовом режиме.
Как сменить мусорного оператора?
Если компания не выполняет обязанности, не соблюдает график, а GPS показывает, что машина не выезжала — жильцы вправе расторгнуть договор.
Теперь смена оператора возможна по аналогии с провайдерами интернета. Главное — собрать доказательства.
Что можно сделать уже сейчас?
- Установите во дворе хотя бы три контейнера — для стекла, пластика и смешанных отходов.
- Найдите ближайшие пункты приёма опасного мусора — они скоро появятся на сайтах региональных операторов.
- Следите за объявлениями УК — возможно, ваш двор первым получит современные контейнеры для раздельного сбора.
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