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Касается всех, кто выкидывает мусор: с 11 апреля всё будет по-другому — новые правила ЖКХ

С апреля в России стартует масштабная экологиче...

maximdom.ru

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С апреля 2025 года в стране начинается новая эра в сфере обращения с отходами. Реформа получила название «чистый эксперимент», и охватывает всё: от сортировки до контроля за работой мусоровозов.

Разбираемся, как будет устроена новая система и чего ожидать жителям.

Кто теперь отвечает за мусор во дворе?

Если раньше жильцы и управляющие компании спорили с операторами, кто виноват в переполненных баках, теперь всё чётко.

С момента, как отходы попали в мусоровоз — отвечает региональный оператор.

А вот всё, что происходит на площадке: разбитые контейнеры, неубранный мусор или стихийная свалка, — это зона ответственности жильцов и УК.

Юрист Анна Ковалева сравнивает это с такси: «Оператор — как водитель: если вы не вышли вовремя, он не виноват».

Договоры — без похода в офис

Никакой бумажной волокиты. С апреля договор с оператором будет заключаться автоматически, по аналогии с подпиской на цифровой сервис.

Тарифы при этом будут фиксированы по нормативам, что исключит споры и путаницу.

В Минприроды даже пошутили: «Теперь платить за вывоз мусора будет так же просто, как за электричество».

В деревнях — своя схема

Сельским жителям теперь не придётся устанавливать контейнерные площадки.

Вывоз будет происходить либо с обочин, либо прямо со дворов, но с оговорками: строительный мусор, техника и покрышки — под запретом. Для них будут выделены специальные пункты приёма.

GPS-контроль: мусоровоз под наблюдением

Каждую машину оснастят датчиком GPS, и жители смогут отслеживать маршрут в реальном времени.

Где машина, почему опаздывает, была ли вообще — теперь всё прозрачно.

Экоактивист Дмитрий Соколов уверен: «Эти данные помогут в спорах и защитят права людей».

Сортировка по цветам — к 2030 году

Полный переход на цветную сортировку отходов планируется завершить к 2030 году.

Контейнеры будут следующими:

  • Серый — пищевые остатки и загрязнённая упаковка
  • Синий — бумага и картон
  • Коричневый — стекло
  • Зелёный — пластик (тип 1 и 2)
  • Оранжевый — металл

В некоторых «экоквартирах» Москвы такие баки уже появились в тестовом режиме.

Как сменить мусорного оператора?

Если компания не выполняет обязанности, не соблюдает график, а GPS показывает, что машина не выезжала — жильцы вправе расторгнуть договор.

Теперь смена оператора возможна по аналогии с провайдерами интернета. Главное — собрать доказательства.

Что можно сделать уже сейчас?

  • Установите во дворе хотя бы три контейнера — для стекла, пластика и смешанных отходов.
  • Найдите ближайшие пункты приёма опасного мусора — они скоро появятся на сайтах региональных операторов.
  • Следите за объявлениями УК — возможно, ваш двор первым получит современные контейнеры для раздельного сбора.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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