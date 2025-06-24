Касается всех, чей автомобиль намного старше 10 лет: водителей предупредили о новых штрафах за возраст машины

С июля 2025 года ГАИ усилит контроль за техническим состоянием автомобилей старше 10 лет.

Важно понимать, что это не означает массовые штрафы для владельцев подержанных автомобилей, но их машины будут чаще останавливать для проверки. Основная цель нововведения — повысить безопасность на дорогах и сократить количество ДТП, вызванных неисправностями.

По статистике, около 37% аварий, связанных с техническими проблемами, происходят с участием автомобилей старше 10 лет. Часто владельцы таких авто экономят на обслуживании, что приводит к аварийным ситуациям. Среди поломок, которые могут привлечь внимание инспекторов ГАИ, – любые неисправности, влияющие на безопасность.

Вот несколько распространенных признаков, на которые стоит обратить внимание:

Скрежет при торможении

Подтекание масла

Неработающие фары

Если инспектор заметит серьезные поломки, последствия могут быть следующими:

Штраф от 500 до 5000 рублей (в зависимости от характера нарушения)

Направление на внеочередную техническую экспертизу

Снятие автомобиля с учета, если он не соответствует требованиям безопасности

Автомобилистам стоит воспринимать эти изменения как сигнал к более внимательному подходу к обслуживанию своих машин, особенно если они старше 10 лет. Регулярная диагностика и качественное техническое обслуживание — залог безопасности на дороге и спокойствия за рулем. Важно вовремя устранять даже незначительные неисправности, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуется регулярно проверять тормоза, рулевое управление, подвеску, двигатель и трансмиссию в проверенном автосервисе, сообщает usolie.