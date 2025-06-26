Касается всех, чья машина намного старше десяти лет: водителей предупредили о новых штрафах за возраст авто

С июля 2025 года ГАИ начнет чаще останавливать автомобили старше 10 лет для проверки технического состояния

С 1 июля 2025 года в России вступят в силу новые меры, направленные на повышение безопасности на дорогах. ГАИ начнет чаще останавливать автомобили старше 10 лет для проверки их технического состояния. Эти изменения направлены на снижение числа ДТП, связанных с неисправностями транспорта, поскольку статистика показывает, что около 37% аварий, вызванных техническими проблемами, происходят именно с участием подержанных автомобилей.

Что будет проверять ГАИ?

Основное внимание будет уделяться следующим признакам неисправностей:

Скрежет при торможении

Подтекание масла

Неработающие фары

Если инспекторы выявят серьезные поломки, водителям могут быть выписаны штрафы от 500 до 5000 рублей, а также направлены на внеочередную техническую экспертизу. В худшем случае автомобиль могут снять с учета, если он не соответствует стандартам безопасности.

Как избежать штрафов и проблем на дороге?

Регулярное техническое обслуживание поможет избежать неприятных ситуаций. Важно следить за состоянием тормозов, подвески, рулевого управления, двигателя и трансмиссии. Это не только обезопасит водителя, но и поможет избежать финансовых потерь в виде штрафов.

Пренебрежение обслуживанием может привести не только к штрафам, но и к серьезным последствиям для безопасности. Поэтому своевременная диагностика и визит в автосервис — разумное решение для каждого владельца автомобиля.

Планы ГАИ:

Массовых штрафов не ожидается, но контроль за состоянием старых автомобилей станет более строгим. Важно заранее позаботиться о техсостоянии машины, чтобы избежать проблем на дороге.