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Касается всех, чья машина намного старше десяти лет: водителей предупредили о новых штрафах за возраст авто

С 1 июля 2025 года ГАИ начнет чаще останавливат...

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С июля 2025 года ГАИ начнет чаще останавливать автомобили старше 10 лет для проверки технического состояния

С 1 июля 2025 года в России вступят в силу новые меры, направленные на повышение безопасности на дорогах. ГАИ начнет чаще останавливать автомобили старше 10 лет для проверки их технического состояния. Эти изменения направлены на снижение числа ДТП, связанных с неисправностями транспорта, поскольку статистика показывает, что около 37% аварий, вызванных техническими проблемами, происходят именно с участием подержанных автомобилей.

Что будет проверять ГАИ?

Основное внимание будет уделяться следующим признакам неисправностей:

  • Скрежет при торможении
  • Подтекание масла
  • Неработающие фары

Если инспекторы выявят серьезные поломки, водителям могут быть выписаны штрафы от 500 до 5000 рублей, а также направлены на внеочередную техническую экспертизу. В худшем случае автомобиль могут снять с учета, если он не соответствует стандартам безопасности.

Как избежать штрафов и проблем на дороге?

Регулярное техническое обслуживание поможет избежать неприятных ситуаций. Важно следить за состоянием тормозов, подвески, рулевого управления, двигателя и трансмиссии. Это не только обезопасит водителя, но и поможет избежать финансовых потерь в виде штрафов.

Пренебрежение обслуживанием может привести не только к штрафам, но и к серьезным последствиям для безопасности. Поэтому своевременная диагностика и визит в автосервис — разумное решение для каждого владельца автомобиля.

Планы ГАИ:

Массовых штрафов не ожидается, но контроль за состоянием старых автомобилей станет более строгим. Важно заранее позаботиться о техсостоянии машины, чтобы избежать проблем на дороге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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