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Касается всех, чья машина намного старше десяти лет: водителей оповестили о новых штрафах за возраст авто

С 1 июля 2025 года ГАИ начнёт чаще проверять ав...

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С июля 2025 года ГАИ будет чаще останавливать автомобили старше 10 лет для проверки технического состояния

С 1 июля 2025 года в России вступят в силу новые меры, направленные на повышение безопасности на дорогах. ГАИ начнёт чаще останавливать автомобили старше 10 лет для проверки их технического состояния. Эти изменения направлены на снижение числа аварий, вызванных неисправностями транспорта, поскольку статистика показывает, что около 37% ДТП, связанные с техническими проблемами, происходят именно с участием старых автомобилей.

Что будет проверять ГАИ?

Основное внимание инспекторы будут уделять следующим неисправностям:

  • Скрежет при торможении
  • Подтекание масла
  • Неработающие фары

Если в ходе проверки выявятся серьёзные поломки, водителям могут быть выписаны штрафы от 500 до 5000 рублей, а также направлены на внеочередную техническую экспертизу. В худшем случае, если автомобиль не соответствует стандартам безопасности, его могут снять с учёта.

Как избежать штрафов и проблем на дороге?

Регулярное техническое обслуживание автомобиля поможет избежать неприятных ситуаций. Важно следить за состоянием тормозной системы, подвески, рулевого управления, двигателя и трансмиссии. Это не только повысит безопасность, но и поможет избежать штрафов.

Пренебрежение техническим обслуживанием может привести не только к штрафам, но и к серьёзным проблемам с безопасностью. Своевременная диагностика и визит в автосервис — это разумный шаг для каждого владельца.

Планы ГАИ:

Массовых штрафов не ожидается, однако контроль за состоянием старых автомобилей станет более строгим. Важно заранее позаботиться о техсостоянии своего автомобиля, чтобы избежать проблем на дороге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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