Касается всех, чья машина намного старше 10 лет: водителей предупредили о новых штрафах за возраст авто
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С июля 2025 года ГАИ начнет чаще останавливать автомобили старше 10 лет для проверки технического состояния. Новые меры направлены на повышение безопасности на дорогах и сокращение числа ДТП, связанных с неисправностями.
Важно понимать: массовых штрафов не планируется, но внимание к подержанным машинам возрастет. По данным статистики, около 37% аварий, вызванных техническими проблемами, происходят с участием автомобилей старше 10 лет. Часто водители таких машин экономят на обслуживании, что повышает риск аварий.
ГАИ будет обращать внимание на следующие признаки неисправностей:
- Скрежет при торможении
- Подтекание масла
- Неработающие фары
Если выявлены серьезные поломки, возможны:
- Штрафы от 500 до 5000 рублей
- Направление на внеочередную техэкспертизу
- Снятие автомобиля с учета при несоответствии требованиям безопасности
Владельцам стоит заранее позаботиться о состоянии своих автомобилей. Регулярная диагностика тормозов, рулевого управления, подвески, двигателя и трансмиссии — надежный способ избежать неприятностей на дороге.
Пренебрежение техническим обслуживанием может обернуться не только штрафами, но и угрозой жизни. Поэтому своевременный визит в проверенный автосервис — разумное решение для каждого автомобилиста.
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