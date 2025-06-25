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Касается всех, чья машина намного старше 10 лет: водителей предупредили о новых штрафах за возраст авто

С июля 2025 года ГАИ усилит проверки машин стар...

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С июля 2025 года ГАИ начнет чаще останавливать автомобили старше 10 лет для проверки технического состояния. Новые меры направлены на повышение безопасности на дорогах и сокращение числа ДТП, связанных с неисправностями.

Важно понимать: массовых штрафов не планируется, но внимание к подержанным машинам возрастет. По данным статистики, около 37% аварий, вызванных техническими проблемами, происходят с участием автомобилей старше 10 лет. Часто водители таких машин экономят на обслуживании, что повышает риск аварий.

ГАИ будет обращать внимание на следующие признаки неисправностей:

  • Скрежет при торможении
  • Подтекание масла
  • Неработающие фары

Если выявлены серьезные поломки, возможны:

  • Штрафы от 500 до 5000 рублей
  • Направление на внеочередную техэкспертизу
  • Снятие автомобиля с учета при несоответствии требованиям безопасности

Владельцам стоит заранее позаботиться о состоянии своих автомобилей. Регулярная диагностика тормозов, рулевого управления, подвески, двигателя и трансмиссии — надежный способ избежать неприятностей на дороге.

Пренебрежение техническим обслуживанием может обернуться не только штрафами, но и угрозой жизни. Поэтому своевременный визит в проверенный автосервис — разумное решение для каждого автомобилиста.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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