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Карта «СВОи» от ВТБ теперь доступна ветеранам МВД и ФСИН

Ветераны Министерства внутренних дел и Федераль...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Ветераны Министерства внутренних дел и Федеральной службы исполнения наказаний теперь могут оформить карту «СВОи» в любом из отделений ВТБ.

Электронная карта-удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» - многофункциональный продукт, который одновременно служит ветеранским удостоверением, социальной и банковской картой. Он действует наравне с бумажным документом, но предоставляет владельцу больше возможностей.

Для идентификации личности на оборотную сторону пластика наносятся персональные данные ветерана, номер удостоверения и фото владельца. При оформлении карты на нее можно подключить все положенные федеральные и региональные льготы, зачисление денежного довольствия, дополнительных выплат. На карту «СВОи» можно получать переводы от других лиц, оплачивать ней покупки, услуги ЖКХ и другие расходы, снимать наличные в банкоматах.

Поскольку «СВОи» — это и дебетовая банковская карта, ее владелец может пользоваться программой лояльности и всеми привилегиями продукта как клиент банка. На карту можно перевести заработную плату или военную пенсию и получать повышенный процент по накопительному счету или вкладам.

«В конце 2024 года ВТБ запустил карты «СВОи» для ветеранов Министерства обороны РФ. С начала года заявки на получение карты «СВОи» в отделениях ВТБ уже подали более 15 тыс ветеранов Министерства обороны РФ. В настоящий момент реализована возможность выпуска карты «СВОи» по удостоверениям и справкам, выданным МВД России и ФСИН России. В ближайшей перспективе такая возможность появится у ветеранов боевых действий Росгвардии и МЧС России», - комментирует Илья Ермаков, начальник управления продаж в корпоративном канале – вице-президент ВТБ.

Всем держателям карты «СВОи» ВТБ предоставляет возможность подключить бесплатный доступ к «Телемедицине Плюс». В рамках опции пользователям предоставляются круглосуточные консультации от врачей в режиме онлайн, а также психологическая и юридическая помощь. Карта действует на территории всей страны без ограничений по срокам.

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