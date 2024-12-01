Капустные котлеты из СССР: вкуснейший рецепт, даже малыши оценят
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Возвращение к кулинарным корням СССР часто напоминает о блюдах, которые не только сытны, но и удивительно вкусны. Одним из таких кулинарных сокровищ являются капустные котлеты — блюдо, простое в приготовлении, но невероятно ароматное и нежное. Этот рецепт особенно полюбится семьям с детьми, ведь котлеты получаются не только вкусными, но и полезными.
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста – 500 г
- Яйцо – 1 шт.
- Манная крупа – 2 ст. л.
- Мука – 2-3 ст. л. для панировки
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
Подготовка капусты: Капусту необходимо мелко нашинковать или натереть на крупной терке. Затем слегка присолить и оставить на 10 минут, чтобы капуста пустила сок.
Приготовление массы для котлет: Отжатую от лишней жидкости капусту смешать с яйцом и манной крупой. Все тщательно перемешать и дать постоять около 5-7 минут, чтобы манка разбухла.
Формирование котлет: Из полученной массы формируют котлеты, обваливают их в муке и обжаривают на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Подача: Готовые котлеты подают с любыми гарнирами или свежими овощами, а также с кисло-сладким соусом для добавления пикантности.
Эти котлеты — отличный способ внести разнообразие в детское меню, предложив им не только вкусный, но и полезный обед или ужин. Капуста, как известно, богата витаминами и минералами, что делает это блюдо не только питательным, но и весьма полезным.
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Эта статья не только возвращает нас в эпоху СССР с её уникальной кулинарией, но и доказывает, что простые рецепты могут быть на удивление вкусными и заслуживающими места на современных столах.
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