Капустные котлеты из СССР: вкуснейший рецепт, даже малыши оценят

Возвращение к кулинарным корням СССР часто напоминает о блюдах, которые не только сытны, но и удивительно вкусны. Одним из таких кулинарных сокровищ являются капустные котлеты — блюдо, простое в приготовлении, но невероятно ароматное и нежное. Этот рецепт особенно полюбится семьям с детьми, ведь котлеты получаются не только вкусными, но и полезными.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Манная крупа – 2 ст. л.

Мука – 2-3 ст. л. для панировки

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Подготовка капусты: Капусту необходимо мелко нашинковать или натереть на крупной терке. Затем слегка присолить и оставить на 10 минут, чтобы капуста пустила сок. Приготовление массы для котлет: Отжатую от лишней жидкости капусту смешать с яйцом и манной крупой. Все тщательно перемешать и дать постоять около 5-7 минут, чтобы манка разбухла. Формирование котлет: Из полученной массы формируют котлеты, обваливают их в муке и обжаривают на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подача: Готовые котлеты подают с любыми гарнирами или свежими овощами, а также с кисло-сладким соусом для добавления пикантности.

Эти котлеты — отличный способ внести разнообразие в детское меню, предложив им не только вкусный, но и полезный обед или ужин. Капуста, как известно, богата витаминами и минералами, что делает это блюдо не только питательным, но и весьма полезным.

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Эта статья не только возвращает нас в эпоху СССР с её уникальной кулинарией, но и доказывает, что простые рецепты могут быть на удивление вкусными и заслуживающими места на современных столах.