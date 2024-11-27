Капустные котлеты из СССР: вкуснейший и простой рецепт, даже дети оценят
dzen.ru
В эпоху СССР каждая хозяйка знала, как приготовить вкусные и экономичные блюда из простых продуктов. Одним из таких шедевров стали капустные котлеты — полезное, ароматное и невероятно вкусное угощение.
Эти котлеты были популярны не только благодаря доступности ингредиентов, но и за свою универсальность: их любили и взрослые, и дети.
Сегодня мы делимся проверенным рецептом, который идеально подойдет как для будничного обеда, так и для праздничного стола.
Ингредиенты для капустных котлет
Все продукты просты и наверняка найдутся в вашем холодильнике:
- Белокочанная капуста — 500 г
- Манная крупа — 3 ст. ложки
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Мука (для панировки) — 2–3 ст. ложки
- Растительное масло — для жарки
- Соль и специи — по вкусу
Как приготовить капустные котлеты
Этот рецепт подойдет даже для новичков, ведь приготовить котлеты очень легко.
- Подготовка капусты.
Мелко нарежьте капусту или измельчите её в кухонном комбайне. Поместите в кастрюлю, добавьте немного воды и тушите на слабом огне около 10 минут, пока капуста не станет мягкой.
- Добавление манки.
Когда капуста станет мягкой, всыпьте манную крупу, тщательно перемешайте и готовьте ещё 3–5 минут. Манка впитает лишнюю жидкость и сделает массу более густой.
- Подготовка основы.
Снимите капусту с огня, дайте ей немного остыть. Добавьте в смесь яйцо, мелко нарезанный или обжаренный лук, соль и специи. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Формирование котлет.
Сформируйте из капустной массы небольшие котлеты. Обваляйте их в муке, чтобы они хорошо держали форму при жарке.
- Жарка.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.
Советы для идеального блюда
Для разнообразия добавьте в капустную смесь мелко натёртую морковь или немного зелени.
Если вы готовите для детей, уменьшите количество специй и вместо обжарки используйте запекание в духовке.
Подавайте котлеты с нежной сметаной или томатным соусом.
Почему этот рецепт стоит попробовать?
Капустные котлеты — это не просто вкусное блюдо, но и отличное воспоминание о домашнем уюте. Они подойдут для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием, ведь капуста богата витаминами, а манка добавляет котлетам нежную текстуру.
Ваши дети тоже оценят это блюдо — оно мягкое, ароматное и совершенно не похоже на обычную «скучную» капусту.
Погрузитесь в атмосферу советского прошлого и подарите своим близким кусочек традиционного вкуса. Этот рецепт проверен временем и обязательно станет любимым в вашей семье!
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