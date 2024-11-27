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Капустные котлеты из СССР: вкуснейший и простой рецепт, даже дети оценят

В эпоху СССР каждая хозяйка знала, как приготов...

dzen.ru

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В эпоху СССР каждая хозяйка знала, как приготовить вкусные и экономичные блюда из простых продуктов. Одним из таких шедевров стали капустные котлеты — полезное, ароматное и невероятно вкусное угощение.

Эти котлеты были популярны не только благодаря доступности ингредиентов, но и за свою универсальность: их любили и взрослые, и дети.

Сегодня мы делимся проверенным рецептом, который идеально подойдет как для будничного обеда, так и для праздничного стола.

Ингредиенты для капустных котлет

Все продукты просты и наверняка найдутся в вашем холодильнике:

  • Белокочанная капуста — 500 г
  • Манная крупа — 3 ст. ложки
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Мука (для панировки) — 2–3 ст. ложки
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль и специи — по вкусу

Как приготовить капустные котлеты

Этот рецепт подойдет даже для новичков, ведь приготовить котлеты очень легко.

  • Подготовка капусты.

Мелко нарежьте капусту или измельчите её в кухонном комбайне. Поместите в кастрюлю, добавьте немного воды и тушите на слабом огне около 10 минут, пока капуста не станет мягкой.

  • Добавление манки.

Когда капуста станет мягкой, всыпьте манную крупу, тщательно перемешайте и готовьте ещё 3–5 минут. Манка впитает лишнюю жидкость и сделает массу более густой.

  • Подготовка основы.

Снимите капусту с огня, дайте ей немного остыть. Добавьте в смесь яйцо, мелко нарезанный или обжаренный лук, соль и специи. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

  • Формирование котлет.

Сформируйте из капустной массы небольшие котлеты. Обваляйте их в муке, чтобы они хорошо держали форму при жарке.

  • Жарка.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.

Советы для идеального блюда

Для разнообразия добавьте в капустную смесь мелко натёртую морковь или немного зелени.

Если вы готовите для детей, уменьшите количество специй и вместо обжарки используйте запекание в духовке.

Подавайте котлеты с нежной сметаной или томатным соусом.

Почему этот рецепт стоит попробовать?

Капустные котлеты — это не просто вкусное блюдо, но и отличное воспоминание о домашнем уюте. Они подойдут для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием, ведь капуста богата витаминами, а манка добавляет котлетам нежную текстуру.

Ваши дети тоже оценят это блюдо — оно мягкое, ароматное и совершенно не похоже на обычную «скучную» капусту.

Погрузитесь в атмосферу советского прошлого и подарите своим близким кусочек традиционного вкуса. Этот рецепт проверен временем и обязательно станет любимым в вашей семье!

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