Капитан первого ранга рассказал, когда начнется наступление ВС РФ на Киев

Вооруженным силам РФ, чтобы пойти в наступление на Киев, необходимо освободить Херсонскую область, очистить населенные пункты ЛНР и ДНР. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"Нам еще немало придется пройти. Чтобы выйти к тем позициям (Киев и так далее), нужно освободить Херсонскую область, выбить их из некоторых населенных пунктов Луганской области. Ну и конечно, это ДНР. Это Донбасс. И то, что, конечно, мы оставили Купянск и прочие города — их нужно отбрасывать от границы", — объяснил спикер.

При этом в первую очередь следует освободить Донбасс.