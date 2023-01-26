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Капитан первого ранга рассказал, когда начнется наступление ВС РФ на Киев

Капитан первого ранга рассказал, когда начнется наступление ВС РФ на Киев

Фото: armyhelp.ru

Вооруженным силам РФ, чтобы пойти в наступление на Киев, необходимо освободить Херсонскую область, очистить населенные пункты ЛНР и ДНР. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"Нам еще немало придется пройти. Чтобы выйти к тем позициям (Киев и так далее), нужно освободить Херсонскую область, выбить их из некоторых населенных пунктов Луганской области. Ну и конечно, это ДНР. Это Донбасс. И то, что, конечно, мы оставили Купянск и прочие города — их нужно отбрасывать от границы", — объяснил спикер.

При этом в первую очередь следует освободить Донбасс.

"Главное — освобождение Донбасса. Главные события происходят сейчас именно там. Начиная на дуге от Угледара, Марьинки, потом естественно Авдеевка, Артемовск до Северска и дальше туда, где Славянск, где все начиналось. Где начиналось движение Новороссии и движение против бандеровского режима", — добавил Дандыкин.

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