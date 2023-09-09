Канцерогенов нет, чистое мясо: в Роскачестве назвали 3 лучшие марки колбасы

В Роскачестве составили ТОП-3 наиболее качественных российских колбас. Выводы сделали после того, как внимательно и всесторонне изучили образцы продукции в лаборатории по нескольку десятков показателей.

В итоге выяснили, какие марки могут похвастаться отсутствием сои, красителей, бумаги, добавок и наличием качественного мяса.

В ТОП попала колбаса "Ближние горки", ему дали почти наивысший балл и российский знак качества.

Похвалили сервелат "Клинский", совершенно свободный от консервантов и канцерогенов, а также севелат "Ремит".