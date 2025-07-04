Какую вкуснятину использовала моя бабушка для блинов — начинка, о которой мало кто слышал
allcafe.ru
Этот рецепт яично-масляной начинки для блинчиков передала мне моя бабушка.
Раньше она всегда готовила его для всей семьи, и я решила, что стоит поделиться с вами этим невероятно вкусным и простым способом приготовления.
Ингредиенты:
Сливочное масло — 100 г
Яйца — 2 шт.
Соль — ¼ ч. л.
Как готовить:
- Шаг 1:
Положите сливочное масло в кастрюлю и растопите его на среднем огне до жидкого состояния.
- Шаг 2:
Разбейте яйца в миску, добавьте соль и взбейте до однородной массы.
- Шаг 3:
Когда масло растопится, добавьте в кастрюлю яйца. Постоянно помешивайте, чтобы они не подгорели. Когда масса начнёт густеть, снимите с огня.
- Шаг 4:
Переложите полученную начинку в мисочку и подавайте с горячими блинчиками.
Это простое, но очень вкусное дополнение к блинчикам, которое наполнит ваш дом ароматом и теплом. Обязательно попробуйте!
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