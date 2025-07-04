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Какую вкуснятину использовала моя бабушка для блинов — начинка, о которой мало кто слышал

Яично-масляная начинка — старинный рецепт бабуш...

allcafe.ru

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Этот рецепт яично-масляной начинки для блинчиков передала мне моя бабушка.

Раньше она всегда готовила его для всей семьи, и я решила, что стоит поделиться с вами этим невероятно вкусным и простым способом приготовления.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 100 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Соль — ¼ ч. л.

Как готовить:

  • Шаг 1:

Положите сливочное масло в кастрюлю и растопите его на среднем огне до жидкого состояния.

  • Шаг 2:

Разбейте яйца в миску, добавьте соль и взбейте до однородной массы.

  • Шаг 3:

Когда масло растопится, добавьте в кастрюлю яйца. Постоянно помешивайте, чтобы они не подгорели. Когда масса начнёт густеть, снимите с огня.

  • Шаг 4:

Переложите полученную начинку в мисочку и подавайте с горячими блинчиками.

Это простое, но очень вкусное дополнение к блинчикам, которое наполнит ваш дом ароматом и теплом. Обязательно попробуйте!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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