Какую вкуснятину использовала моя бабушка для блинов — начинка, о которой мало кто слышал

Этот рецепт яично-масляной начинки для блинчиков передала мне моя бабушка.

Раньше она всегда готовила его для всей семьи, и я решила, что стоит поделиться с вами этим невероятно вкусным и простым способом приготовления.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 2 шт.

Соль — ¼ ч. л.

Как готовить:

Шаг 1:

Положите сливочное масло в кастрюлю и растопите его на среднем огне до жидкого состояния.

Шаг 2:

Разбейте яйца в миску, добавьте соль и взбейте до однородной массы.

Шаг 3:

Когда масло растопится, добавьте в кастрюлю яйца. Постоянно помешивайте, чтобы они не подгорели. Когда масса начнёт густеть, снимите с огня.

Шаг 4:

Переложите полученную начинку в мисочку и подавайте с горячими блинчиками.

Это простое, но очень вкусное дополнение к блинчикам, которое наполнит ваш дом ароматом и теплом. Обязательно попробуйте!