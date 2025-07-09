Какое лакомство! Потрясающая сочная начинка для блинов, о которой мало кто знает — так готовила моя прабабушка

Моя бабушка часто готовила эту удивительную начинку для блинчиков, и я хочу поделиться этим рецептом с вами. Он очень прост в приготовлении, но вкус получается невероятно насыщенным и ароматным.

Яично-масляная начинка станет прекрасным дополнением к любым блинчикам, придавая им особенный вкус и мягкость.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

2 яйца;

¼ ч. л. соли.

Как готовить:

Растопите масло:

Положите 100 г сливочного масла в небольшую кастрюлю и растопите его на среднем огне, пока оно не станет жидким. Взбейте яйца:

Разбейте 2 яйца в миску, добавьте ¼ ч. л. соли и взбейте их вилкой до однородной консистенции. Смешайте масло и яйца:

Когда масло растопится, аккуратно влейте взбитые яйца в кастрюлю и начните постоянно помешивать. Важно следить, чтобы яйца не поджаривались, а равномерно прогревались. Когда смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня. Начинка должна оставаться мягкой и кремовой. Подача:

Переложите полученную массу в небольшую мисочку и подавайте с горячими блинчиками.

Это простая, но невероятно вкусная начинка, которая придаёт блинчикам особенный шарм. Попробуйте, и вы обязательно полюбите её!