Какое лакомство! Потрясающая сочная начинка для блинов, о которой мало кто знает — так готовила моя прабабушка
allcafe.ru
Моя бабушка часто готовила эту удивительную начинку для блинчиков, и я хочу поделиться этим рецептом с вами. Он очень прост в приготовлении, но вкус получается невероятно насыщенным и ароматным.
Яично-масляная начинка станет прекрасным дополнением к любым блинчикам, придавая им особенный вкус и мягкость.
Ингредиенты:
100 г сливочного масла;
2 яйца;
¼ ч. л. соли.
Как готовить:
Растопите масло:
Положите 100 г сливочного масла в небольшую кастрюлю и растопите его на среднем огне, пока оно не станет жидким.
Взбейте яйца:
Разбейте 2 яйца в миску, добавьте ¼ ч. л. соли и взбейте их вилкой до однородной консистенции.
Смешайте масло и яйца:
Когда масло растопится, аккуратно влейте взбитые яйца в кастрюлю и начните постоянно помешивать. Важно следить, чтобы яйца не поджаривались, а равномерно прогревались. Когда смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня. Начинка должна оставаться мягкой и кремовой.
Подача:
Переложите полученную массу в небольшую мисочку и подавайте с горячими блинчиками.
Это простая, но невероятно вкусная начинка, которая придаёт блинчикам особенный шарм. Попробуйте, и вы обязательно полюбите её!
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