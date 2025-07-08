Какое лакомство! Потрясающая сочная начинка для блинов, о которой мало кто знает — так готовила моя бабушка

Моя бабушка часто готовила яично-масляную начинку для блинчиков, и этот рецепт всегда был одним из наших любимых. Он прост в исполнении, но при этом вкусный и ароматный.

Если вы хотите добавить изюминку в блинчики, этот рецепт точно стоит попробовать!

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

2 яйца

¼ ч. л. соли

Пошаговый рецепт:

Шаг 1:

Положите 100 г сливочного масла в кастрюлю и растопите на среднем огне до жидкого состояния.

Шаг 2:

В миске взбейте 2 яйца с ¼ ч. л. соли до однородной массы.

Шаг 3:

Как только масло растопится, аккуратно влейте взбитые яйца в кастрюлю. Постоянно помешивайте, чтобы смесь не подгорела. Когда смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня, чтобы начинка оставалась мягкой.

Шаг 4:

Переложите полученную массу в мисочку и подавайте с горячими блинчиками.

Эта начинка — настоящий кулинарный хит. Она придаёт блинчикам мягкость и насыщенный вкус, который понравится всем. Попробуйте, и вы точно захотите готовить её снова и снова!