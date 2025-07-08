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Какое лакомство! Потрясающая сочная начинка для блинов, о которой мало кто знает — так готовила моя бабушка

Сочная яично-масляная начинка — это несложное, ...

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Моя бабушка часто готовила яично-масляную начинку для блинчиков, и этот рецепт всегда был одним из наших любимых. Он прост в исполнении, но при этом вкусный и ароматный.

Если вы хотите добавить изюминку в блинчики, этот рецепт точно стоит попробовать!

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла

  • 2 яйца

  • ¼ ч. л. соли

Пошаговый рецепт:

  • Шаг 1:

Положите 100 г сливочного масла в кастрюлю и растопите на среднем огне до жидкого состояния.

  • Шаг 2:

В миске взбейте 2 яйца с ¼ ч. л. соли до однородной массы.

  • Шаг 3:

Как только масло растопится, аккуратно влейте взбитые яйца в кастрюлю. Постоянно помешивайте, чтобы смесь не подгорела. Когда смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня, чтобы начинка оставалась мягкой.

  • Шаг 4:

Переложите полученную массу в мисочку и подавайте с горячими блинчиками.

Эта начинка — настоящий кулинарный хит. Она придаёт блинчикам мягкость и насыщенный вкус, который понравится всем. Попробуйте, и вы точно захотите готовить её снова и снова!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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