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· 16+ · Екатерина Баранова

Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто знает — так учила готовить моя бабушка

Яично-масляная начинка для блинчиков — это прос...

allcafe.ru

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Этот рецепт ячно-масляной начинки передался от моей бабушки. Простота приготовления и великолепный вкус делают её идеальным дополнением для блинчиков.

Вы по-настоящему оцените этот вкус, когда попробуете!

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла

  • 2 яйца

  • ¼ ч. л. соли

Как приготовить:

  • Шаг 1:

Положите 100 г сливочного масла в кастрюлю и растопите его на среднем огне до жидкого состояния.

  • Шаг 2:

В миске взбейте 2 яйца с ¼ ч. л. соли до однородной массы с помощью вилки.

  • Шаг 3:

Когда масло растопится, аккуратно влейте взбитые яйца в кастрюлю, помешивайте, чтобы яйца не подгорели. Как только смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня. Начинка должна оставаться нежной и кремовой.

  • Шаг 4:

Переложите смесь в миску и подавайте с горячими блинчиками.

Эта начинка идеально подходит к блинчикам, придавая им легкость и нежность. Это вкус, который напомнит вам о доме и уюте.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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