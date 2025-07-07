Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто знает — так учила готовить моя бабушка
allcafe.ru
Этот рецепт ячно-масляной начинки передался от моей бабушки. Простота приготовления и великолепный вкус делают её идеальным дополнением для блинчиков.
Вы по-настоящему оцените этот вкус, когда попробуете!
Ингредиенты:
100 г сливочного масла
2 яйца
¼ ч. л. соли
Как приготовить:
- Шаг 1:
Положите 100 г сливочного масла в кастрюлю и растопите его на среднем огне до жидкого состояния.
- Шаг 2:
В миске взбейте 2 яйца с ¼ ч. л. соли до однородной массы с помощью вилки.
- Шаг 3:
Когда масло растопится, аккуратно влейте взбитые яйца в кастрюлю, помешивайте, чтобы яйца не подгорели. Как только смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня. Начинка должна оставаться нежной и кремовой.
- Шаг 4:
Переложите смесь в миску и подавайте с горячими блинчиками.
Эта начинка идеально подходит к блинчикам, придавая им легкость и нежность. Это вкус, который напомнит вам о доме и уюте.
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