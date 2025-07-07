Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто знает — так учила готовить моя бабушка

Этот рецепт ячно-масляной начинки передался от моей бабушки. Простота приготовления и великолепный вкус делают её идеальным дополнением для блинчиков.

Вы по-настоящему оцените этот вкус, когда попробуете!

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

2 яйца

¼ ч. л. соли

Как приготовить:

Шаг 1:

Положите 100 г сливочного масла в кастрюлю и растопите его на среднем огне до жидкого состояния.

Шаг 2:

В миске взбейте 2 яйца с ¼ ч. л. соли до однородной массы с помощью вилки.

Шаг 3:

Когда масло растопится, аккуратно влейте взбитые яйца в кастрюлю, помешивайте, чтобы яйца не подгорели. Как только смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня. Начинка должна оставаться нежной и кремовой.

Шаг 4:

Переложите смесь в миску и подавайте с горячими блинчиками.

Эта начинка идеально подходит к блинчикам, придавая им легкость и нежность. Это вкус, который напомнит вам о доме и уюте.