Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто знает — так делала моя бабушка
allcafe.ru
Моя бабушка часто готовила для нас эту удивительную начинку для блинчиков, и я хочу поделиться этим рецептом с вами. Он очень прост в приготовлении, но вкус получается невероятно насыщенным и ароматным.
Яично-масляная начинка станет прекрасным дополнением к любым блинчикам.
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 2 яйца
- ¼ ч. л. соли
Как готовить:
- Шаг 1:
Положите 100 г сливочного масла в небольшую кастрюлю и растопите его на среднем огне до жидкого состояния.
- Шаг 2:
Разбейте 2 яйца в миску, добавьте ¼ ч. л. соли и взбейте их до однородности с помощью вилки.
- Шаг 3:
Как только масло растопится, влейте взбитые яйца в кастрюлю и постоянно помешивайте. Следите за тем, чтобы яйца не поджаривались, а прогревались равномерно. Когда смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня. Важно, чтобы начинка оставалась мягкой и кремовой.
- Шаг 4:
Переложите полученную массу в небольшую мисочку и подавайте с горячими блинчиками.
Это очень простая, но невероятно вкусная начинка, которая придаёт блинчикам особенный шарм. Попробуйте, и вы обязательно полюбите её!
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