Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто знает — так делала моя бабушка

Моя бабушка часто готовила для нас эту удивительную начинку для блинчиков, и я хочу поделиться этим рецептом с вами. Он очень прост в приготовлении, но вкус получается невероятно насыщенным и ароматным.

Яично-масляная начинка станет прекрасным дополнением к любым блинчикам.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

2 яйца

¼ ч. л. соли

Как готовить:

Шаг 1:

Положите 100 г сливочного масла в небольшую кастрюлю и растопите его на среднем огне до жидкого состояния.

Шаг 2:

Разбейте 2 яйца в миску, добавьте ¼ ч. л. соли и взбейте их до однородности с помощью вилки.

Шаг 3:

Как только масло растопится, влейте взбитые яйца в кастрюлю и постоянно помешивайте. Следите за тем, чтобы яйца не поджаривались, а прогревались равномерно. Когда смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня. Важно, чтобы начинка оставалась мягкой и кремовой.

Шаг 4:

Переложите полученную массу в небольшую мисочку и подавайте с горячими блинчиками.

Это очень простая, но невероятно вкусная начинка, которая придаёт блинчикам особенный шарм. Попробуйте, и вы обязательно полюбите её!