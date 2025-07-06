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Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто знает — так делала моя бабушка

Яично-масляная начинка — это классическое угоще...

allcafe.ru

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Моя бабушка часто готовила для нас эту удивительную начинку для блинчиков, и я хочу поделиться этим рецептом с вами. Он очень прост в приготовлении, но вкус получается невероятно насыщенным и ароматным.

Яично-масляная начинка станет прекрасным дополнением к любым блинчикам.

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • ¼ ч. л. соли

Как готовить:

  • Шаг 1:

Положите 100 г сливочного масла в небольшую кастрюлю и растопите его на среднем огне до жидкого состояния.

  • Шаг 2:

Разбейте 2 яйца в миску, добавьте ¼ ч. л. соли и взбейте их до однородности с помощью вилки.

  • Шаг 3:

Как только масло растопится, влейте взбитые яйца в кастрюлю и постоянно помешивайте. Следите за тем, чтобы яйца не поджаривались, а прогревались равномерно. Когда смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня. Важно, чтобы начинка оставалась мягкой и кремовой.

  • Шаг 4:

Переложите полученную массу в небольшую мисочку и подавайте с горячими блинчиками.

Это очень простая, но невероятно вкусная начинка, которая придаёт блинчикам особенный шарм. Попробуйте, и вы обязательно полюбите её!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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