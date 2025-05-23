Каким будет лето 2025 после аномально теплой зимы: эксперты рассказали, к чему должны быть готовы все садоводы и горожане
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Аномально тёплая зима и нестабильное лето 2025 года меняют привычный ритм дачного сезона.
Агрономы призывают садоводов пересмотреть стратегии: погодные сюрпризы могут стоить урожая. Но правильная подготовка и быстрая реакция помогут справиться с рисками.
Раннее пробуждение деревьев — угроза заморозков
- Тёплая зима приводит к ранней вегетации плодовых культур;
- Весенние заморозки могут полностью уничтожить завязи.
Что делать:
- Укрывайте деревья агроволокном, мешковиной;
- Для небольших участков — обогреватели или тепловые лампы;
- Следите за прогнозом и действуйте на опережение.
Вредители и болезни активизировались раньше
- Мягкая зима = выживание насекомых и спор грибков;
- Весной особенно важно проводить профилактику.
Рекомендации:
- Медный купорос и народные средства;
- Биопрепараты или системные фунгициды и инсектициды;
- Обработка строго по инструкции и в подходящее время.
Лето 2025: засуха сменяется ливнями
- Дефицит влаги тормозит рост;
- Избыточная влага = грибковые заболевания.
Решения:
- Капельный полив — точечно и экономично;
- Регулярный контроль влажности почвы;
- Обеспечьте дренаж и мульчируйте землю.
Что ещё важно
- Подкормки, рыхление, борьба с сорняками;
- Укрытие растений при похолоданиях;
- Постоянное отслеживание прогноза погоды.
2025 год требует от садоводов гибкости, внимательности и подготовки. Погода больше не предсказуема — и только системный подход к уходу за растениями поможет получить урожай даже в условиях климатических качелей, сообщает progorodsamara.
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