Каким будет лето 2025 после аномально теплой зимы: эксперты рассказали, к чему должны быть готовы все садоводы и горожане

Аномально тёплая зима и нестабильное лето 2025 года меняют привычный ритм дачного сезона.

Агрономы призывают садоводов пересмотреть стратегии: погодные сюрпризы могут стоить урожая. Но правильная подготовка и быстрая реакция помогут справиться с рисками.

Раннее пробуждение деревьев — угроза заморозков

Тёплая зима приводит к ранней вегетации плодовых культур;

Весенние заморозки могут полностью уничтожить завязи.

Что делать:

Укрывайте деревья агроволокном, мешковиной;

Для небольших участков — обогреватели или тепловые лампы;

Следите за прогнозом и действуйте на опережение.

Вредители и болезни активизировались раньше

Мягкая зима = выживание насекомых и спор грибков;

Весной особенно важно проводить профилактику.

Рекомендации:

Медный купорос и народные средства;

Биопрепараты или системные фунгициды и инсектициды;

Обработка строго по инструкции и в подходящее время.

Лето 2025: засуха сменяется ливнями

Дефицит влаги тормозит рост;

Избыточная влага = грибковые заболевания.

Решения:

Капельный полив — точечно и экономично;

Регулярный контроль влажности почвы;

Обеспечьте дренаж и мульчируйте землю.

Что ещё важно

Подкормки, рыхление, борьба с сорняками;

Укрытие растений при похолоданиях;

Постоянное отслеживание прогноза погоды.

2025 год требует от садоводов гибкости, внимательности и подготовки. Погода больше не предсказуема — и только системный подход к уходу за растениями поможет получить урожай даже в условиях климатических качелей, сообщает progorodsamara.