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Какие западные автомарки в ближайшее время смогут вернуться в РФ: топ-9 марок

На фоне переговоров между Россией и США возраст...

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В свете возобновления дипломатического диалога между Россией и Соединенными Штатами в Интернете активно обсуждаются перспективы ослабления санкционного режима, что могло бы стать толчком к возвращению на российский рынок крупных зарубежных автопроизводителей, покинувших страну на фоне политических изменений в 2022 году.

Контекст возможного возвращения

Эксперты подчеркивают, что ключевым условием для возврата автомобильных компаний станет возможность сохранения или восстановления их производственных мощностей на территории России. Многие из этих компаний, такие как Hyundai и Kia, сохранили за собой право выкупа ранее построенных заводов, что может упростить процесс их возвращения на рынок.

Примеры конкретных компаний:

  • Hyundai долгое время оставался лидером на российском рынке, собирая популярные модели Solaris и Creta на заводе в Санкт-Петербурге. После продажи завода местной компании AGR, у корейцев остался опцион на обратный выкуп до конца 2025 года.
  • Kia также вела сборку своих моделей в России и, несмотря на перерыв в производстве, сохраняет потенциал для восстановления операций.
  • Toyota, владевшая производством в Санкт-Петербурге, после продажи своих мощностей не сохраняла опцион на обратный выкуп, что может усложнить её возвращение.

Правовые и практические аспекты

При любом решении о возвращении необходимо будет учитывать не только текущую политическую ситуацию, но и юридические аспекты взаимодействия с местными властями и бизнес-сообществом. Подход каждой компании к вопросу возвращения будет зависеть от множества факторов, включая результаты переговоров на высшем уровне, а также экономические и правовые условия, предлагаемые российской стороной.

Российский авторынок может испытать значительные изменения в ближайшем будущем, в зависимости от исхода международных переговоров и решений зарубежных компаний о возвращении своих операций. Эксперты предостерегают, что процесс будет многоступенчатым и потребует тщательной подготовки со стороны всех заинтересованных сторон, сообщает autonews.ru.

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