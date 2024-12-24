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Какие сервисы Сбера помогают экономить семейный бюджет перед Новым годом

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Ежедневно мы совершаем различные покупки - продукты, одежда, приятные мелочи. Особенно количество покупок увеличивается в преддверии Нового года, а если речь заходит о крупных покупках, чаще всего мы долго обдумываем и ищем более выгодные предложения. Но даже покупая приятные мелочи и закупая продукты для новогоднего стола мы не замечаем, куда «убежала» вся заработная плата. Эксперты Сбера дали несколько советов, как можно сэкономить на покупке продуктов в преддверии праздника.

Совет первый

Не ходить в продуктовый магазин на голодный желудок.

Статистика говорит нам о том, что при походе в продуктовый магазин на голодный желудок, мы тратим на 30 % больше, чем нам нужно. Происходит это потому, что наш мозг, который чувствует голод в этот момент, видит продукты, и нам сложно контролировать себя.

Совет второй

Список продуктов.

Приходя в магазины без конкретного списка товаров, мы часто покупаем продукты, которые скорее всего не съедим. В момент покупки мы видим скидки, которыми завлекают торговые сети, но заполняя корзину большим количеством продуктов, которых нет в списке, мы не экономим, а тратим даже больше чем планировали.

Совет третий

С чего начать экономию.

Сервисы доставки еды и продуктов помогут экономить от 10 до 30 % семейного бюджета. Как это работает? Составьте примерное меню на неделю и напишите список необходимых для этого продуктов. Закажите продукты онлайн, например, в приложении Купер. Данный сервис доставит продукты из крупных торговых точек в Татарстане, например, Лента, Ашан, Магнит в течении пары часов. Заказ онлайн не только сэкономит ваше время, но и поможет сэкономить семейный бюджет. Выбирая продукты онлайн, четко по списку, вы не будите покупать «лишние», а подписка СберПрайм, поможет увеличить экономию. С каждого заказа вы получаете до 10 % бонусов СберСпасибо. Это конечно же удобно и выгодно.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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