Какие продукты стоит обходить стороной в «Магните» и «Пятерочке» - черный список обнародован
ngs55.ru
Многие покупатели уверены, что товары на полках супермаркетов проходят строгую проверку и безопасны.
Однако свежие исследования Роскачества говорят об обратном: часть привычных продуктов может скрывать неприятные сюрпризы.
Завтраки и десерты — больше сахара, меньше пользы
Анализ сухих злаковых завтраков показал: почти треть из них — это не здоровая еда, а смесь дешёвых ингредиентов с переизбытком сахара. Их питательная ценность минимальна, особенно если сравнивать с натуральными продуктами. Молочные десерты — ещё одна зона риска: в глазированных сырках нередко находят заменители молочного жира, ароматизаторы и загустители вместо творога.
Мясо под вопросом
Проверки мясной продукции выявили серьёзные нарушения. Почти в каждом третьем образце сервелата — несоответствие составу: наличие растительных белков, фосфатов и других «улучшителей». А готовый шашлык, особенно в непрозрачной упаковке, может оказаться некачественным мясом с химическим маринадом. Специалисты советуют избегать продукции без чёткой маркировки и информации о составе.
Алкоголь: дешёво — не значит безопасно
Среди исследованных образцов коньяка около 30% оказались суррогатами или напитками с вредными добавками. Такие подделки способны вызывать тяжёлое похмелье и даже отравление. Эксперты настоятельно рекомендуют: не стоит экономить на алкоголе — настоящая продукция стоит дороже, но и риски с ней гораздо ниже.
Опасности в «невинных» продуктах
Даже в твороге находят следы антибиотиков и растительные жиры. В рыбе — кишечную палочку и дрожжи. Особенно опасно употребление такой продукции без термической обработки. А количество полезных бактерий в кисломолочных товарах часто не соответствует заявленному.
Как выбрать качественные продукты?
Чтобы обезопасить себя и близких, специалисты рекомендуют:
- покупать товары известных и проверенных брендов;
- внимательно изучать состав и упаковку;
- избегать подозрительно низких цен;
- проверять акцизные марки на алкоголе;
- ориентироваться на продукцию с результатами независимых проверок.
Осознанный подход к покупкам — это не мода, а забота о здоровье.
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