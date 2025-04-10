Какие продукты стоит обходить стороной в «Магните» и «Пятерочке» - черный список обнародован

Многие покупатели уверены, что товары на полках супермаркетов проходят строгую проверку и безопасны.

Однако свежие исследования Роскачества говорят об обратном: часть привычных продуктов может скрывать неприятные сюрпризы.

Завтраки и десерты — больше сахара, меньше пользы

Анализ сухих злаковых завтраков показал: почти треть из них — это не здоровая еда, а смесь дешёвых ингредиентов с переизбытком сахара. Их питательная ценность минимальна, особенно если сравнивать с натуральными продуктами. Молочные десерты — ещё одна зона риска: в глазированных сырках нередко находят заменители молочного жира, ароматизаторы и загустители вместо творога.

Мясо под вопросом

Проверки мясной продукции выявили серьёзные нарушения. Почти в каждом третьем образце сервелата — несоответствие составу: наличие растительных белков, фосфатов и других «улучшителей». А готовый шашлык, особенно в непрозрачной упаковке, может оказаться некачественным мясом с химическим маринадом. Специалисты советуют избегать продукции без чёткой маркировки и информации о составе.

Алкоголь: дешёво — не значит безопасно

Среди исследованных образцов коньяка около 30% оказались суррогатами или напитками с вредными добавками. Такие подделки способны вызывать тяжёлое похмелье и даже отравление. Эксперты настоятельно рекомендуют: не стоит экономить на алкоголе — настоящая продукция стоит дороже, но и риски с ней гораздо ниже.

Опасности в «невинных» продуктах

Даже в твороге находят следы антибиотиков и растительные жиры. В рыбе — кишечную палочку и дрожжи. Особенно опасно употребление такой продукции без термической обработки. А количество полезных бактерий в кисломолочных товарах часто не соответствует заявленному.

Как выбрать качественные продукты?

Чтобы обезопасить себя и близких, специалисты рекомендуют:

покупать товары известных и проверенных брендов;

внимательно изучать состав и упаковку;

избегать подозрительно низких цен;

проверять акцизные марки на алкоголе;

ориентироваться на продукцию с результатами независимых проверок.

Осознанный подход к покупкам — это не мода, а забота о здоровье.