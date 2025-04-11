Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Какие продукты следует обходить стороной в «Магните» и «Пятерочке» - черный список обнародован

Новое исследование Роскачества показало: далеко...

retail.ru

Подписаться на Дзен.канал

Многие сухие злаковые завтраки, особенно те, что позиционируются как «полезные», на деле оказываются смесью сахара и дешёвых компонентов.

Эксперты Роскачества выяснили: почти треть образцов не соответствуют понятию здорового питания. Вместо пользы — лишние калории и ароматизаторы.

То же касается и глазированных сырков. Вместо творога в составе часто встречаются заменители молочного жира, усилители вкуса и загустители.

Мясо с сюрпризом

Проверка колбас, сервелатов и шашлыков выявила тревожные нарушения:

  • В 30% колбасных изделий нашли растительные белки и фосфаты, не указанные на упаковке;
  • Готовые шашлыки в маринаде часто содержат мясо низкого качества и химические добавки;
  • Маркировка бывает неполной или искажённой.

Специалисты советуют избегать продукции в закрытой упаковке без прозрачной информации о составе.

Алкоголь: опасность в дешёвых бутылках

Примерно треть образцов дешёвого коньяка, по данным экспертизы, оказались суррогатами с вредными примесями. Такие напитки могут вызывать тяжёлые отравления и длительное похмелье.

Эксперты настоятельно рекомендуют: не экономьте на алкоголе и проверяйте акцизные марки, особенно при покупке в незнакомых местах.

Что не так с творогом и рыбой?

Даже в базовых продуктах, таких как творог и кисломолочные напитки, находят антибиотики, дрожжи, растительные жиры и несоответствие полезной микрофлоре. А в рыбе — кишечную палочку и следы несвежести, особенно если товар не прошёл термообработку.

Как выбрать безопасные продукты?

Чтобы избежать рисков, Роскачество и эксперты по питанию советуют:

  • Покупать только у проверенных брендов и поставщиков;
  • Внимательно читать состав и маркировку;
  • Избегать неестественно низких цен;
  • Проверять документы и акциз на алкоголь;
  • Ориентироваться на независимые экспертизы и рейтинги.

Осознанное потребление — не тренд, а защита здоровья. Покупая с умом, вы минимизируете риски и делаете выбор в пользу качества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Правила техосмотра автомобилей в Татарстане в 2025 году: что надо знать

Новости Казани

день назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

какой инсектицид купить для холодного тумана для дезинфекции

Лонгриды

день назад

Первые укусы и боррелиоз уже в Казани: что делать и кто в группе риска

Интересное в Казани

2 дня назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов

авито постинг в Москве

Не у нас

16 часов назад

30-летний житель Ногинска стал первой жертвой из-за атак ИИ

Новости Татарстана

день назад

Пара погибла в жутком ДТП в Татарстане: прокуратура начала проверку

Новости Татарстана

день назад

В 49 лет умер известный журналист и телеведущий Радик Фархуллин

Новости Татарстана

22 часа назад

Скоро еще на 2 трассах РТ введут оплату по транспондеру

Новости Казани

день назад

В районе Азино образовалась огромная пробка
Новости Казани
23 часа назад

На 3 этап благоустройства Голубых озер потратят 121,5 млн рублей

Тендер был опубликован 8 апреля

Не у нас

12 часов назад

KF: в Казани пытаются прекратить дело водителя, насмерть сбившего мужчину

Интересное в Казани

день назад

«Она просто хотела осмотр, а ушла со счётом на 100 тысяч»: врач рассказала, как в Казани теряют деньги у стоматолога

Не у нас

15 часов назад

Ученые: зачатые в холодное время люди менее склонны к ожирению

Не у нас

16 часов назад

6 детей ранены после удара молнии на стадионе в Японии
В Татарстане сотрудница ЗАГСа обвиняется по 2 с...
Новости Татарстана
14 часов назад

В Татарстане сотрудница ЗАГСа обвиняется по 2 статьям

Новости Татарстана

16 часов назад

Энгель Фаттахов уволен с поста главы района Татарстана

Не у нас

17 часов назад

В МВД рассказали, что как мошенники крадут деньги и фейковые приложения банков

Не у нас

17 часов назад

Эксперты рассказали, как распознать фальшивые уведомления от налоговой службы
Подросток из Казани едва не погиб под поездом
Новости Казани
16 часов назад

Подросток из Казани едва не погиб под поездом