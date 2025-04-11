Какие продукты следует обходить стороной в «Магните» и «Пятерочке» - черный список обнародован
retail.ru
Многие сухие злаковые завтраки, особенно те, что позиционируются как «полезные», на деле оказываются смесью сахара и дешёвых компонентов.
Эксперты Роскачества выяснили: почти треть образцов не соответствуют понятию здорового питания. Вместо пользы — лишние калории и ароматизаторы.
То же касается и глазированных сырков. Вместо творога в составе часто встречаются заменители молочного жира, усилители вкуса и загустители.
Мясо с сюрпризом
Проверка колбас, сервелатов и шашлыков выявила тревожные нарушения:
- В 30% колбасных изделий нашли растительные белки и фосфаты, не указанные на упаковке;
- Готовые шашлыки в маринаде часто содержат мясо низкого качества и химические добавки;
- Маркировка бывает неполной или искажённой.
Специалисты советуют избегать продукции в закрытой упаковке без прозрачной информации о составе.
Алкоголь: опасность в дешёвых бутылках
Примерно треть образцов дешёвого коньяка, по данным экспертизы, оказались суррогатами с вредными примесями. Такие напитки могут вызывать тяжёлые отравления и длительное похмелье.
Эксперты настоятельно рекомендуют: не экономьте на алкоголе и проверяйте акцизные марки, особенно при покупке в незнакомых местах.
Что не так с творогом и рыбой?
Даже в базовых продуктах, таких как творог и кисломолочные напитки, находят антибиотики, дрожжи, растительные жиры и несоответствие полезной микрофлоре. А в рыбе — кишечную палочку и следы несвежести, особенно если товар не прошёл термообработку.
Как выбрать безопасные продукты?
Чтобы избежать рисков, Роскачество и эксперты по питанию советуют:
- Покупать только у проверенных брендов и поставщиков;
- Внимательно читать состав и маркировку;
- Избегать неестественно низких цен;
- Проверять документы и акциз на алкоголь;
- Ориентироваться на независимые экспертизы и рейтинги.
Осознанное потребление — не тренд, а защита здоровья. Покупая с умом, вы минимизируете риски и делаете выбор в пользу качества.
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