Какие продукты следует обходить стороной в «Магните» и «Пятерочке» - черный список обнародован

Многие сухие злаковые завтраки, особенно те, что позиционируются как «полезные», на деле оказываются смесью сахара и дешёвых компонентов.

Эксперты Роскачества выяснили: почти треть образцов не соответствуют понятию здорового питания. Вместо пользы — лишние калории и ароматизаторы.

То же касается и глазированных сырков. Вместо творога в составе часто встречаются заменители молочного жира, усилители вкуса и загустители.

Мясо с сюрпризом

Проверка колбас, сервелатов и шашлыков выявила тревожные нарушения:

В 30% колбасных изделий нашли растительные белки и фосфаты, не указанные на упаковке;

Готовые шашлыки в маринаде часто содержат мясо низкого качества и химические добавки;

Маркировка бывает неполной или искажённой.

Специалисты советуют избегать продукции в закрытой упаковке без прозрачной информации о составе.

Алкоголь: опасность в дешёвых бутылках

Примерно треть образцов дешёвого коньяка, по данным экспертизы, оказались суррогатами с вредными примесями. Такие напитки могут вызывать тяжёлые отравления и длительное похмелье.

Эксперты настоятельно рекомендуют: не экономьте на алкоголе и проверяйте акцизные марки, особенно при покупке в незнакомых местах.

Что не так с творогом и рыбой?

Даже в базовых продуктах, таких как творог и кисломолочные напитки, находят антибиотики, дрожжи, растительные жиры и несоответствие полезной микрофлоре. А в рыбе — кишечную палочку и следы несвежести, особенно если товар не прошёл термообработку.

Как выбрать безопасные продукты?

Чтобы избежать рисков, Роскачество и эксперты по питанию советуют:

Покупать только у проверенных брендов и поставщиков;

Внимательно читать состав и маркировку;

Избегать неестественно низких цен;

Проверять документы и акциз на алкоголь;

Ориентироваться на независимые экспертизы и рейтинги.

Осознанное потребление — не тренд, а защита здоровья. Покупая с умом, вы минимизируете риски и делаете выбор в пользу качества.