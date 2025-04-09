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Какие продукты лучше обходить стороной в «Магните» и «Пятерочке» - черный список обнародован

Роскачество провело масштабную проверку продукт...

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Многие уверены, что магазинные продукты проходят строгую проверку и полностью безопасны.

Однако данные последних исследований Роскачества говорят об обратном: часть товаров не соответствует стандартам и может представлять угрозу для здоровья.

Какие продукты под подозрением

Особенно тревожные результаты показали анализы злаковых завтраков и молочных десертов. Около 27% сухих завтраков, по словам экспертов, вместо полезных ингредиентов содержат дешёвые заменители и чрезмерное количество сахара. При этом их питательная ценность минимальна.

Глазированные сырки — ещё одна проблемная категория. Примерно 37% образцов не прошли проверку: вместо творога в составе обнаружены ароматизаторы, загустители и заменители молочного жира. Такая «начинка» может негативно сказаться на здоровье, особенно у детей.

Не всё в порядке и с мясной продукцией

Исследования сервелата показали: почти треть образцов содержат не заявленные на упаковке компоненты — растительные белки и фосфаты. Серьёзные претензии есть и к готовому шашлыку: встречается мясо сомнительного качества, а в маринадах — химические добавки. Специалисты советуют избегать шашлыка без прозрачной упаковки и полной информации о составе.

Поддельный алкоголь — прямая угроза

Около 30% протестированных образцов, продаваемых как коньяк, оказались либо суррогатами, либо напитками с добавками, способными вызвать тяжёлое похмелье или даже отравление. Эксперты советуют не экономить на спиртном: качественный алкоголь не может стоить подозрительно дёшево.

Опасности в «невинных» продуктах

Даже в твороге специалисты находят растительные жиры и следы антибиотиков. Кроме того, в некоторых образцах недостаточное количество полезных бактерий. Рыба — ещё один потенциально опасный продукт. В ней обнаруживают кишечную палочку и дрожжи, что особенно опасно, если продукт употребляется в сыром виде.

Как выбирать безопасные продукты

Чтобы снизить риск, специалисты рекомендуют:

  • отдавать предпочтение товарам известных производителей;
  • внимательно читать состав на упаковке;
  • избегать подозрительно дешёвых предложений;
  • проверять наличие акцизных марок на алкоголе;
  • ориентироваться на продукцию, проверенную независимыми лабораториями.

Покупки в магазине — это не только дело вкуса, но и вопрос здоровья. Будьте внимательны — и на вашем столе окажутся только качественные продукты, сообщает prochepetsk.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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