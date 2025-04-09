Какие продукты лучше обходить стороной в «Магните» и «Пятерочке» - черный список обнародован
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Многие уверены, что магазинные продукты проходят строгую проверку и полностью безопасны.
Однако данные последних исследований Роскачества говорят об обратном: часть товаров не соответствует стандартам и может представлять угрозу для здоровья.
Какие продукты под подозрением
Особенно тревожные результаты показали анализы злаковых завтраков и молочных десертов. Около 27% сухих завтраков, по словам экспертов, вместо полезных ингредиентов содержат дешёвые заменители и чрезмерное количество сахара. При этом их питательная ценность минимальна.
Глазированные сырки — ещё одна проблемная категория. Примерно 37% образцов не прошли проверку: вместо творога в составе обнаружены ароматизаторы, загустители и заменители молочного жира. Такая «начинка» может негативно сказаться на здоровье, особенно у детей.
Не всё в порядке и с мясной продукцией
Исследования сервелата показали: почти треть образцов содержат не заявленные на упаковке компоненты — растительные белки и фосфаты. Серьёзные претензии есть и к готовому шашлыку: встречается мясо сомнительного качества, а в маринадах — химические добавки. Специалисты советуют избегать шашлыка без прозрачной упаковки и полной информации о составе.
Поддельный алкоголь — прямая угроза
Около 30% протестированных образцов, продаваемых как коньяк, оказались либо суррогатами, либо напитками с добавками, способными вызвать тяжёлое похмелье или даже отравление. Эксперты советуют не экономить на спиртном: качественный алкоголь не может стоить подозрительно дёшево.
Опасности в «невинных» продуктах
Даже в твороге специалисты находят растительные жиры и следы антибиотиков. Кроме того, в некоторых образцах недостаточное количество полезных бактерий. Рыба — ещё один потенциально опасный продукт. В ней обнаруживают кишечную палочку и дрожжи, что особенно опасно, если продукт употребляется в сыром виде.
Как выбирать безопасные продукты
Чтобы снизить риск, специалисты рекомендуют:
- отдавать предпочтение товарам известных производителей;
- внимательно читать состав на упаковке;
- избегать подозрительно дешёвых предложений;
- проверять наличие акцизных марок на алкоголе;
- ориентироваться на продукцию, проверенную независимыми лабораториями.
Покупки в магазине — это не только дело вкуса, но и вопрос здоровья. Будьте внимательны — и на вашем столе окажутся только качественные продукты, сообщает prochepetsk.
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