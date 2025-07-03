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Какие прически старят: 5 вариантов, от которых лучше отказаться после 45 лет для молодого и стильного образа

Как избежать старящего эффекта: 5 причесок, кот...

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Как избежать старящего эффекта: 5 причесок, которые не стоит носить после 45 лет

Выбор прически с возрастом требует особого внимания. Некоторые стрижки, которые раньше выглядели модно, теперь могут придавать лишние годы.

Например, жесткие объемные начесы и «застывшие» кудри с огромным количеством лака – такие укладки выглядят перегруженно и сильно утяжеляют образ. Вместо этого стоит ориентироваться на простоту и естественность.

Модные прически после 45 лет включают легкие, небрежные локоны, текстурированные стрижки, боковые косы и низкие пучки. Они выглядят свежо, подчеркивают зрелую красоту и соответствуют стилю времени.

Правильная стрижка и укладка могут не только омолодить внешний вид, но и подчеркнуть вашу индивидуальность и ухоженность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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