Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто знает — так готовила моя бабушка

Яично-масляная начинка для блинчиков: простой и вкусный рецепт

Раньше моя бабушка часто готовила эту удивительную начинку для блинчиков. Мало кто знает о таком способе подачи, но это обязательно стоит попробовать! Это блюдо невероятно вкусное, а приготовить его можно быстро и легко. Яично-масляная начинка имеет мягкий вкус и идеально сочетается с блинчиками, придавая им особый шарм.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 2 шт.

Соль — ¼ ч. л.

Способ приготовления:

Шаг 1

Возьмите небольшую кастрюлю и положите в неё 100 г сливочного масла. Поставьте на средний огонь и растопите масло до жидкого состояния.

Шаг 2

Разбейте 2 яйца в миску, добавьте щепотку соли и взбейте их вилкой до образования однородной массы.

Шаг 3

Когда масло растопится, аккуратно влейте взбитые яйца в кастрюлю. Постоянно помешивайте, чтобы яйца прогревались равномерно и не поджаривались. Как только начинка начнёт густеть, снимите её с огня. Важно, чтобы консистенция оставалась нежной и кремовой.

Шаг 4

Переложите полученную яично-масляную смесь в мисочку и подавайте с горячими блинчиками.

Эта яично-масляная начинка не только вкусная, но и очень простая в приготовлении. Она станет отличным дополнением к блинчикам, придавая им насыщенность и аромат. Попробуйте, и, возможно, это станет вашим любимым рецептом, сообщает hibiny.