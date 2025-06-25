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Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто подозревает — так готовила моя бабушка

Простой и нежный рецепт начинки из сливочного м...

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Яично-масляная начинка для блинчиков: бабушкин рецепт с нежным вкусом

Этот простой, но забытый рецепт — настоящая находка. Яично-масляная начинка, которую раньше часто готовили в деревнях, идеально сочетается с тонкими блинчиками. Нежная, ароматная и сытная — она придаёт блюду домашний уют.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль — ¼ ч. л.

Как готовить:

  1. Растопите масло в небольшой кастрюле на среднем огне до жидкого состояния.
  2. Взбейте яйца с солью до однородной массы.
  3. Влейте яйца в растопленное масло, постоянно помешивая. Готовьте до загустения, не давая смеси поджариться.
  4. Снимите с огня и сразу подавайте с горячими блинами.

Важно: начинка должна остаться кремовой и нежной — не доводите её до омлетного состояния.

Почему стоит попробовать

  • Готовится за 5 минут
  • Прекрасно дополняет сладкие и несладкие блины
  • Рецепт из детства с насыщенным, сливочным вкусом

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