Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто подозревает — так готовила моя бабушка
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Яично-масляная начинка для блинчиков: бабушкин рецепт с нежным вкусом
Этот простой, но забытый рецепт — настоящая находка. Яично-масляная начинка, которую раньше часто готовили в деревнях, идеально сочетается с тонкими блинчиками. Нежная, ароматная и сытная — она придаёт блюду домашний уют.
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Соль — ¼ ч. л.
Как готовить:
- Растопите масло в небольшой кастрюле на среднем огне до жидкого состояния.
- Взбейте яйца с солью до однородной массы.
- Влейте яйца в растопленное масло, постоянно помешивая. Готовьте до загустения, не давая смеси поджариться.
- Снимите с огня и сразу подавайте с горячими блинами.
Важно: начинка должна остаться кремовой и нежной — не доводите её до омлетного состояния.
Почему стоит попробовать
- Готовится за 5 минут
- Прекрасно дополняет сладкие и несладкие блины
- Рецепт из детства с насыщенным, сливочным вкусом
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