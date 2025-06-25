Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто подозревает — так готовила моя бабушка

Яично-масляная начинка для блинчиков: бабушкин рецепт с нежным вкусом

Этот простой, но забытый рецепт — настоящая находка. Яично-масляная начинка, которую раньше часто готовили в деревнях, идеально сочетается с тонкими блинчиками. Нежная, ароматная и сытная — она придаёт блюду домашний уют.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 2 шт.

Соль — ¼ ч. л.

Как готовить:

Растопите масло в небольшой кастрюле на среднем огне до жидкого состояния. Взбейте яйца с солью до однородной массы. Влейте яйца в растопленное масло, постоянно помешивая. Готовьте до загустения, не давая смеси поджариться. Снимите с огня и сразу подавайте с горячими блинами.

Важно: начинка должна остаться кремовой и нежной — не доводите её до омлетного состояния.

Почему стоит попробовать