Какая вкуснятина! Начинка для блинов, о которой мало кто знает — так готовила моя бабушка

Раньше моя бабушка часто готовила для нас удивительную начинку для блинчиков, и я решила поделиться этим рецептом с вами. Мало кто знает об этом простом способе подачи, но он невероятно вкусный и точно стоит попробовать!

Яично-масляная начинка обладает мягким вкусом, идеально сочетается с блинчиками и придаёт им особый шарм.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 2 шт.

Соль — ¼ ч. л.

Способ приготовления:

Шаг 1:

Возьмите небольшую кастрюлю и положите в неё 100 г сливочного масла. Поставьте на средний огонь и растопите масло до жидкого состояния.

Шаг 2:

Разбейте 2 яйца в миску, добавьте ¼ ч. л. соли и хорошо взбейте их вилкой до однородной массы.

Шаг 3:

Как только масло растопится, аккуратно влейте взбитые яйца в кастрюлю. Постоянно помешивайте, чтобы яйца прогревались равномерно и не поджаривались. Когда смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня. Главное — не перегреть, чтобы начинка оставалась нежной и кремовой.

Шаг 4:

Переложите готовую яично-масляную смесь в небольшую мисочку и подавайте с горячими блинчиками.

Эта яично-масляная начинка — это не только вкусно, но и очень просто. Она придаст вашим блинчикам насыщенный вкус и ароматы, которые запомнятся на долгое время. Попробуйте и, возможно, этот рецепт станет вашим новым любимым!