Какая вкуснятина! Начинка для блинов, о которой мало кто знает — так готовила моя бабушка
allcafe.ru
Раньше моя бабушка часто готовила для нас удивительную начинку для блинчиков, и я решила поделиться этим рецептом с вами. Мало кто знает об этом простом способе подачи, но он невероятно вкусный и точно стоит попробовать!
Яично-масляная начинка обладает мягким вкусом, идеально сочетается с блинчиками и придаёт им особый шарм.
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Соль — ¼ ч. л.
Способ приготовления:
- Шаг 1:
Возьмите небольшую кастрюлю и положите в неё 100 г сливочного масла. Поставьте на средний огонь и растопите масло до жидкого состояния.
- Шаг 2:
Разбейте 2 яйца в миску, добавьте ¼ ч. л. соли и хорошо взбейте их вилкой до однородной массы.
- Шаг 3:
Как только масло растопится, аккуратно влейте взбитые яйца в кастрюлю. Постоянно помешивайте, чтобы яйца прогревались равномерно и не поджаривались. Когда смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня. Главное — не перегреть, чтобы начинка оставалась нежной и кремовой.
- Шаг 4:
Переложите готовую яично-масляную смесь в небольшую мисочку и подавайте с горячими блинчиками.
Эта яично-масляная начинка — это не только вкусно, но и очень просто. Она придаст вашим блинчикам насыщенный вкус и ароматы, которые запомнятся на долгое время. Попробуйте и, возможно, этот рецепт станет вашим новым любимым!
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