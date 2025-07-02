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Какая вкуснятина! Начинка для блинов, о которой мало кто знает — так готовила моя бабушка

Эта яично-масляная начинка, приготовленная по р...

allcafe.ru

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Раньше моя бабушка часто готовила для нас удивительную начинку для блинчиков, и я решила поделиться этим рецептом с вами. Мало кто знает об этом простом способе подачи, но он невероятно вкусный и точно стоит попробовать!

Яично-масляная начинка обладает мягким вкусом, идеально сочетается с блинчиками и придаёт им особый шарм.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль — ¼ ч. л.

Способ приготовления:

  • Шаг 1:

Возьмите небольшую кастрюлю и положите в неё 100 г сливочного масла. Поставьте на средний огонь и растопите масло до жидкого состояния.

  • Шаг 2:

Разбейте 2 яйца в миску, добавьте ¼ ч. л. соли и хорошо взбейте их вилкой до однородной массы.

  • Шаг 3:

Как только масло растопится, аккуратно влейте взбитые яйца в кастрюлю. Постоянно помешивайте, чтобы яйца прогревались равномерно и не поджаривались. Когда смесь начнёт густеть, снимите кастрюлю с огня. Главное — не перегреть, чтобы начинка оставалась нежной и кремовой.

  • Шаг 4:

Переложите готовую яично-масляную смесь в небольшую мисочку и подавайте с горячими блинчиками.

Эта яично-масляная начинка — это не только вкусно, но и очень просто. Она придаст вашим блинчикам насыщенный вкус и ароматы, которые запомнятся на долгое время. Попробуйте и, возможно, этот рецепт станет вашим новым любимым!

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