Какая группа крови оказалась главным признаком дворянского происхождения?

С древности кровь считалась символом родства и наследия. Фраза «кровь гуще воды», пришедшая из латинской пословицы, подчёркивала значимость кровных связей. И хотя сегодня все равны перед законом, вопросы происхождения, генетики и так называемой «наследственной исключительности» остаются предметом обсуждений. Особенно часто в этой теме всплывает четвёртая отрицательная группа крови — одна из самых редких в мире.

Почему четвёртая отрицательная считается уникальной?

Эта группа крови встречается менее чем у 2% населения планеты. В начале XX века итальянские учёные Альфредо де Кастелло и Адриано Стурли впервые описали четвёртую группу как результат редкой мутации, которая влияет на белки на поверхности красных кровяных клеток. Такой генетический «сбой» довольно сложно объяснить в рамках классической наследственности, а его происхождение до сих пор вызывает вопросы у учёных.

Что известно о резус-факторе?

Отрицательный резус-фактор впервые описали в 1939 году, и хотя прошло уже почти сто лет, причины его появления до конца не изучены. Особенно интересен тот факт, что в определённых этнических группах — например, у басков и евреев — носителей отрицательного резуса намного больше, чем в среднем по планете. У большинства людей резус-фактор положительный, что делает отрицательный вариант по-настоящему редким.

Исторические корни или случайность?

Учёные предполагают, что такие особенности могли сохраниться благодаря изоляции народов или определённым условиям развития. Возможно, речь идёт о следах древней миграции, переплетении родов или даже неизвестных эпизодах в истории человечества.

Четвёртая группа с отрицательным резусом — это не просто биологическая редкость. Это напоминание о том, насколько разнообразен и сложен генетический код человека, о связях между народами и о многовековой истории, оставившей отпечаток в нашей крови, пишет источник.