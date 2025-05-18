Какая группа крови будет главным признаком дворянского происхождения?

На протяжении веков люди придавали особое значение крови — как символу родства, статуса и даже судьбы. Известная фраза «Кровь гуще воды» отражает это отношение: в прошлом кровные связи часто определяли положение в обществе. Хотя сегодня все равны перед законом, интерес к наследственным особенностям не исчез. Особенно много вопросов вызывает самая редкая группа крови — четвёртая отрицательная (AB-).

Почему она такая редкая?

Четвёртую группу крови с отрицательным резус-фактором впервые описали в начале XX века итальянские учёные Альфредо де Кастелло и Адриано Стурли. Она встречается у менее 2% населения мира, и считается результатом редких генетических комбинаций, которые сложно объяснить с точки зрения обычной наследственности.

Отрицательный резус был выявлен позже — в 1939 году. И хотя прошло почти сто лет, учёные до сих пор не до конца понимают, почему он сформировался и почему встречается только у определённых народов.

Где чаще всего встречается?

Наибольшая частота отрицательного резуса наблюдается:

у басков (жителей северной Испании),

у семитских народов, включая евреев.

Это может быть связано с долгой изоляцией этих групп или особенностями их исторического развития.

Древние корни и генетическое разнообразие

Сами по себе такие генетические особенности — наследие тысячелетий миграций и смешения народов. Носители редкой группы крови — своего рода биологическая загадка. Их особенности напоминают, насколько разнообразна и богатая наша генетическая история, пишет источник.