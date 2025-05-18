Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Какая группа крови будет главным признаком дворянского происхождения?

На протяжении веков люди придавали особое значе...

ВКонтакте

Подписаться на Дзен.канал

На протяжении веков люди придавали особое значение крови — как символу родства, статуса и даже судьбы. Известная фраза «Кровь гуще воды» отражает это отношение: в прошлом кровные связи часто определяли положение в обществе. Хотя сегодня все равны перед законом, интерес к наследственным особенностям не исчез. Особенно много вопросов вызывает самая редкая группа крови — четвёртая отрицательная (AB-).

Почему она такая редкая?

Четвёртую группу крови с отрицательным резус-фактором впервые описали в начале XX века итальянские учёные Альфредо де Кастелло и Адриано Стурли. Она встречается у менее 2% населения мира, и считается результатом редких генетических комбинаций, которые сложно объяснить с точки зрения обычной наследственности.

Отрицательный резус был выявлен позже — в 1939 году. И хотя прошло почти сто лет, учёные до сих пор не до конца понимают, почему он сформировался и почему встречается только у определённых народов.

Где чаще всего встречается?

Наибольшая частота отрицательного резуса наблюдается:

  • у басков (жителей северной Испании),

  • у семитских народов, включая евреев.

Это может быть связано с долгой изоляцией этих групп или особенностями их исторического развития.

Древние корни и генетическое разнообразие

Сами по себе такие генетические особенности — наследие тысячелетий миграций и смешения народов. Носители редкой группы крови — своего рода биологическая загадка. Их особенности напоминают, насколько разнообразна и богатая наша генетическая история, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Отец в Челнах избил дочь отвёрткой и умер

Интересное в Казани

2 дня назад

Где пройдет пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР

средство против грибка в ванной комнате

Новости Казани

день назад

После похищения мужчины на Габишева в Казани был введен план «Перехват»

Интересное в Казани

2 дня назад

Из врага в союзника: рассказываем, как в Казани гаджеты превращают детей в будущих айтишников

восстановление данных на телефоне в Москве

Новости Татарстана

8 часов назад

Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске из-за травмы на сцене

Новости Татарстана

7 часов назад

Стало известно, кто из сельских жителей Татарстана может получать надбавку

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане выплаты контрактникам доведены до 2,8 млн рублей

Не у нас

день назад

«Черная смерть» дошла до 21 века: ученые обнаружили источник бубонной чумы

Новости Казани

день назад

В Казани экстренно сел самолет из-за 72-летнего пассажира
Новости Казани
2 часа назад

Архитектор Wowhaus ответил на критику казанского театра Камала

Олег Шапиро рассказал, почему здание Театра Кам...

Новости Казани

3 минуты назад

За сутки в Казани произошло 134 ДТП

Новости Казани

2 часа назад

Защитник «Рубина» вошел в топ-10 самых дорогих игроков РПЛ

Новости Татарстана

2 часа назад

Волонтеры Чистопольской епархии поддержали бойцов спецоперации

Не у нас

4 часа назад

Новая древесина прочнее стали: американские ученые создали материал будущего
В Казани цены на «вторичку» остаются стабильным...
Новости Казани
3 минуты назад

В Казани цены на «вторичку» остаются стабильными при падении в других регионах РФ

Не у нас

5 часов назад

Мы живем в симуляции? Учёный выдвинул новую теорию о реальности

Не у нас

5 часов назад

Ученые нашли уникальную генетическую структуру бразильцев

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за день в двух пожарах погибли мужчина и женщина
Чем заняться женщинам в Казани: небанальные иде...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Чем заняться женщинам в Казани: небанальные идеи от 350₽ в час