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Как защититься от заморозков, когда в огороде уже все цветет и пахнет

Как спасти сад от заморозков: советы бывалых да...

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Как спасти сад от заморозков: советы бывалых дачников

Майские праздники для многих начинаются с визита на дачу. Цветут деревья, благоухают первоцветы, в теплицах уже зреет редис — весна в самом разгаре! Но синоптики предупреждают: к концу недели возможны заморозки до –6°C. Что делать, чтобы не потерять будущий урожай? Опытные садоводы делятся проверенными способами защиты.

Что происходит с растениями при заморозках?

Даже лёгкий минус может навредить:

  • при –1°C страдает завязь;

  • –1,5°C — цветки не дадут плодов;

  • –2°C — цветки опадают;

  • –3°C — бутоны не раскроются;

  • –3,5°C — замерзают почки.

4 способа защитить сад от возвратных холодов

1. Задымление сада

Старый, но действенный метод. Вечером разводят тлеющие костры из сена, веток и листьев с подветренной стороны участка. Главное — добиться густого дыма, который защитит растения от переохлаждения. Температура самая низкая под утро, поэтому огонь нужно поддерживать до восхода солнца.

2. Дождевание

За несколько часов до заморозков деревья обильно поливают через разбрызгиватель. Затем землю вокруг укрывают плёнкой. При испарении влага образует пар, который помогает сохранить тепло в кроне.

3. Укрытие

Небольшие деревья можно обернуть плёнкой или мешковиной. Главное — не затягивать материал слишком туго, чтобы не сломать ветви. На большие деревья накрытия вряд ли хватит, но даже частичное укрытие поможет.

4. Подкормка фосфором и калием

За сутки до ожидаемых холодов можно обработать деревья раствором суперфосфата и калийной селитры. Эти элементы укрепляют ткани растений и делают их менее чувствительными к перепадам температур, пишет mk.ru.

Что делать после заморозков?

Даже если деревья пережили холод, они нуждаются в поддержке. Обработайте листья и цветки антистрессовыми препаратами — это поможет растениям восстановиться. Бутоны, не успевшие раскрыться, ещё могут ожить и дать урожай.

Заморозки — не повод сдаваться. Своевременные меры спасут ваш труд и сохранят сад здоровым. А весна обязательно возьмёт своё!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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