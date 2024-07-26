Как защитить себя и свою семью от телефонного мошенничества?

Комикс про технологии, которые стоят на страже безопасности

Гаджеты делают нашу жизнь проще — мы всегда можем связаться с близкими, мониторить новости и работать, не вставая с дивана. Но, увы, есть и обратная сторона – звонки от липовых сотрудников банка, надоедливые сообщения спамеров или сливы данных. Иногда кажется, что от этого всего буквально не скрыться, разве что уехать в тайгу и напрочь забыть о связи.

На деле есть альтернативы поприятнее, например, сервисы-помощники от билайна. Они могут вычислять мошенников, звонить даже с нулем на счету и в пару кликов определять местоположение ребенка. Что это за опции, как они устроены и в каких ситуациях особенно полезны? Рассказали на примере одной большой семьи — читайте яркий комикс и узнавайте обо всех нужных сервисах.

Виртуальный помощник

В прошлом году Кристина поступила в вуз мечты, и вот уже настало время ее учебной практики. Первый день и без того волнительный, а тут еще и телефон буквально разрывается от звонков.

Весь день телефон Кристины молчал, и она наконец сосредоточилась на задачах. Позже девушка ради интереса зашла в приложение билайна и послушала непринятые вызовы. Оказалось, мошенник снова пытался выманить код и получить доступ к ее карте. Хорошо, что в сервисе «Виртуальный помощник»* встроен цифровой ассистент, который принимает звонки и общается с мошенниками за Кристину.

Дополнительная защита от замены SIM

Во время обеда Аня разговорилась с бухгалтером Таней и узнала, что у коллеги чуть не украли все деньги со счета. Мошенники пытались заменить сим-карту — от потерянных сбережений спасла только счастливая случайность. История впечатлила Аню: у них с Сашей накоплена круглая сумма, которой не хочется рисковать.

С опцией от билайна отслеживать любые попытки злоумышленников намного проще. Благодаря «Дополнительной защите от замены SIM»* пара может пользоваться своими смартфонами, зная, что их данные в безопасности.

Семья рядом

Обычно Кирилл к двум возвращается из школы, но на часах — почти три, а сына всё еще нет дома. Раньше Аня и Саша уже начали бы паниковать и обзванивать всех, а сейчас знают более короткий путь.

Сервис «Семья рядом»* стал настоящей находкой для Ани. Пару кликов, и ребенок сразу же слышит звонок даже в беззвучном режиме. А еще его можно настроить так, чтобы знать о местоположении друг друга и лишний раз не переживать. Аню это частенько выручает, когда дети или пожилые родители не отвечают на звонки.

А если по какой-то причине необходимо скрыть свое местоположение от других, всегда можно включить «Невидимку».

облако билайн

У кого движение — это жизнь, так это точно у тети Кати. Она едет в очередное путешествие и уже ждет, когда сможет нащелкать кучу красивых кадров. Но, увы, работа журналиста не знает слова «отпуск» — уже в третий раз на смартфон приходят СМС от босса.

Жизнь часто подбрасывает непредвиденные ситуации, а «облако билайн»* позволяет справиться со многими из них. Тетю Катю он выручает с завидным постоянством — фотографии героев автоматически копируются в хранилище, а статьи и другие документы доступны на любом устройстве прямо из облака.

Поддержка при нуле и Общий Баланс

В город привезли интерактивную выставку про динозавров — семилетний Кирилл в них просто души не чает и упросил сестру отвести его. Пока ребята слонялись среди больших экранов и разглядывали зверушек, Кристина умудрилась потерять кошелек. Девушка осознала это уже на выходе из здания.

В этот раз удача была на стороне ребят, и благодаря доброму водителю автобуса они благополучно доехали домой.

На пороге дома Кирилла и Кристину уже ждал папа Саша

После этого случая родители взяли инициативу и подключили ребятам «Поддержку при нуле»* от билайна. Сервис позволяет звонить, даже если на счету нет средств. А опция «Общий баланс»* контролирует, чтобы на счету всегда были деньги — можно подключить всю семью, и деньги за оплату будут списывать с одной карты автоматически.

Группа быстрого реагирования

Пожилые бабушка и дедушка когда-то всё лето нянчили маленькую Кристину. Сейчас же заботиться надо о них самих. Недавно бабушке Оле начали приходить странные СМС-сообщения с кодами для подтверждения оформления банковской карты.

Бдительность дедушки и быстрая реакция билайна помогли сохранить пенсию на бабушкиной карточке. Теперь она точно запомнит заветные четыре цифры — в случае чего лучше лишний раз перестраховаться и набрать сотрудников Группы быстрого реагирования.

К сожалению, от ситуаций, когда близкие не берут телефон, спамеры атакуют звонками, а баланс падает до нуля, никто не застрахован. Но от нежелательных последствий в этих случаях уберечь себя можно – стоит только «подружиться» с сервисами билайна. Сделать это проще всего на сайте или в приложении. Подробнее — тут.

*«Виртуальный помощник» – опция в прил. билайн (12+). Звонки мошенников определяются с применением спец. алгоритмов без учета предпочтений абонента. В ряде регионов определение вызовов доступно только в 4G (Джи) сетях.

«Дополнительная защита от замены SIM» бесплатна для всех абонентов, позволяет заменить сим-карту только после предъявления кода, отправленного на электронную почту.

«Семья рядом» (12+) доступен на ряде смартфонов, требуется включить функцию определения геолокации. Есть платные опции.

облако билайн (6+) доступно в сети билайна для физ. лиц, абонентов билайна, на устройствах, с которых осуществляется выход в Интернет.

«Поддержка при нуле» – для ряда абонентов билайн при подключ. услуги при положительном балансе действует до конца дня блокировки номера. Доступ к ряду сервисов и мессенджеров в сети билайна (кроме Чукотского АО) только через офиц. приложения. Звонки только на номера билайна.

«Общий баланс» – для ряда абонентов билайна. Подключ. к общему балансу (ОБ) можно от 1 до 29 доп. номеров билайна с положительным балансом. С ОБ возможна оплата только услуг с периодической платой.