Как замариновать шашлык по-советски: два рецепта из легендарной поваренной книги
kasheloff.ru
Советский шашлык по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище»: как готовили в 1952 году
Никаких майонезов и сложных маринадов — только мясо, специи и угли. Вдохновлённый классикой советской кулинарии, этот рецепт шашлыка из баранины из «Книги о вкусной и здоровой пище» (1952) возвращает к традициям простоты и настоящего вкуса.
Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)
Ингредиенты:
- Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г
- Репчатый лук — 2 шт.
- Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.
- Помидоры — 200 г
- Лимон — ½ шт.
- Зелёный лук — 100 г
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Мясо нарезать, приправить, добавить лук и уксус. Оставить мариноваться 2–3 часа. Жарить на вертеле 15–20 минут. Подавать с помидорами, лимоном и зеленью.
Шашлык по-карски
Более насыщенный вариант — с почками и классической подачей на порцию.
Ингредиенты:
- Баранина (почечная часть) — 500 г
- Почки — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
- Лимон — ½ шт.
- Петрушка и зелёный лук — по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Мясо и почки маринуются с луком и зеленью 2–3 часа. Жарить на вертеле, чередуя куски. Подаётся с лимоном и зеленью. Отлично сочетается с соусом «Южный» или кетчупом.
Этот шашлык — вкус советского лета: без излишеств, но с характером.
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