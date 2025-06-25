Как замариновать шашлык по-советски: два рецепта из легендарной поваренной книги

Советский шашлык по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище»: как готовили в 1952 году

Никаких майонезов и сложных маринадов — только мясо, специи и угли. Вдохновлённый классикой советской кулинарии, этот рецепт шашлыка из баранины из «Книги о вкусной и здоровой пище» (1952) возвращает к традициям простоты и настоящего вкуса.

Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)

Ингредиенты:

Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.

Помидоры — 200 г

Лимон — ½ шт.

Зелёный лук — 100 г

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Мясо нарезать, приправить, добавить лук и уксус. Оставить мариноваться 2–3 часа. Жарить на вертеле 15–20 минут. Подавать с помидорами, лимоном и зеленью.

Шашлык по-карски

Более насыщенный вариант — с почками и классической подачей на порцию.

Ингредиенты:

Баранина (почечная часть) — 500 г

Почки — 2 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.

Лимон — ½ шт.

Петрушка и зелёный лук — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Мясо и почки маринуются с луком и зеленью 2–3 часа. Жарить на вертеле, чередуя куски. Подаётся с лимоном и зеленью. Отлично сочетается с соусом «Южный» или кетчупом.

Этот шашлык — вкус советского лета: без излишеств, но с характером.