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Как замариновать шашлык по-советски: два рецепта из легендарной поваренной книги

Аутентичные рецепты шашлыка из СССР — без майон...

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Советский шашлык по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище»: как готовили в 1952 году

Никаких майонезов и сложных маринадов — только мясо, специи и угли. Вдохновлённый классикой советской кулинарии, этот рецепт шашлыка из баранины из «Книги о вкусной и здоровой пище» (1952) возвращает к традициям простоты и настоящего вкуса.

Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)

Ингредиенты:

  • Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.
  • Помидоры — 200 г
  • Лимон — ½ шт.
  • Зелёный лук — 100 г
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Мясо нарезать, приправить, добавить лук и уксус. Оставить мариноваться 2–3 часа. Жарить на вертеле 15–20 минут. Подавать с помидорами, лимоном и зеленью.

Шашлык по-карски

Более насыщенный вариант — с почками и классической подачей на порцию.

Ингредиенты:

  • Баранина (почечная часть) — 500 г
  • Почки — 2 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
  • Лимон — ½ шт.
  • Петрушка и зелёный лук — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Мясо и почки маринуются с луком и зеленью 2–3 часа. Жарить на вертеле, чередуя куски. Подаётся с лимоном и зеленью. Отлично сочетается с соусом «Южный» или кетчупом.

Этот шашлык — вкус советского лета: без излишеств, но с характером.

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