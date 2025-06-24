Как замариновать наивкуснейший советский шашлык: два рецепта из легендарной поваренной книги
kasheloff.ru
Шашлык по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года: никакого майонеза и маринадов
В советский период приготовление шашлыка было гораздо проще: без майонеза, маринадов и экзотических соусов. Вдохновившись рецептом из знаменитой «Книги о вкусной и здоровой пище», предлагаем вам приготовить шашлык из баранины в классическом стиле, как это делали в СССР.
Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)
Ингредиенты:
- Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г
- Репчатый лук — 2 головки
- Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.
- Помидоры — 200 г
- Лимон — ½ шт.
- Зеленый лук — 100 г
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
- Промойте баранину, нарежьте ее на небольшие кусочки. Посолите, поперчите, добавьте нарезанный лук и уксус (или лимонный сок).
- Перемешайте, оставьте мариноваться на 2-3 часа в прохладном месте.
- Наденьте мясо на вертел, чередуя с луком, и жарьте на углях 15-20 минут, периодически переворачивая.
- Если у вас нет жаровни, можно готовить шашлык на сковороде.
- Готовое мясо полейте растительным маслом и подавайте с помидорами, лимоном и зеленью. Гарнир — отварной рис, барбарис или гранатовый сок.
Шашлык по-карски
Ингредиенты:
- Баранина (почечная часть) — 500 г
- Почки — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 головка
- Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
- Лимон — ½ шт.
- Зелень петрушки и зеленый лук — по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
- Промойте баранину, удалите сухожилия и нарежьте мясо порциями (по 250 г). Сделайте надрезы, чтобы мясо не стягивалось.
- Почки тщательно промойте и разрежьте пополам.
- Сложите мясо с почками, добавьте лук, зелень и уксус (или лимонный сок). Оставьте мариноваться на 2-3 часа.
- Жарьте на вертеле, чередуя мясо с почками, до готовности.
- Подавайте шашлык целиком с лимоном и зеленью. К соусам подойдут классический «Южный» или кетчуп с соевым соусом.
Настоящий вкус советского шашлыка — без излишества, но с душой.
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