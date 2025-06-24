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Как замариновать наивкуснейший советский шашлык: два рецепта из легендарной поваренной книги

Шашлык по рецепту из «Книги о вкусной и здорово...

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Шашлык по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года: никакого майонеза и маринадов

В советский период приготовление шашлыка было гораздо проще: без майонеза, маринадов и экзотических соусов. Вдохновившись рецептом из знаменитой «Книги о вкусной и здоровой пище», предлагаем вам приготовить шашлык из баранины в классическом стиле, как это делали в СССР.

Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)

Ингредиенты:

  • Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г
  • Репчатый лук — 2 головки
  • Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.
  • Помидоры — 200 г
  • Лимон — ½ шт.
  • Зеленый лук — 100 г
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте баранину, нарежьте ее на небольшие кусочки. Посолите, поперчите, добавьте нарезанный лук и уксус (или лимонный сок).
  2. Перемешайте, оставьте мариноваться на 2-3 часа в прохладном месте.
  3. Наденьте мясо на вертел, чередуя с луком, и жарьте на углях 15-20 минут, периодически переворачивая.
  4. Если у вас нет жаровни, можно готовить шашлык на сковороде.
  5. Готовое мясо полейте растительным маслом и подавайте с помидорами, лимоном и зеленью. Гарнир — отварной рис, барбарис или гранатовый сок.

Шашлык по-карски

Ингредиенты:

  • Баранина (почечная часть) — 500 г
  • Почки — 2 шт.
  • Репчатый лук — 1 головка
  • Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
  • Лимон — ½ шт.
  • Зелень петрушки и зеленый лук — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте баранину, удалите сухожилия и нарежьте мясо порциями (по 250 г). Сделайте надрезы, чтобы мясо не стягивалось.
  2. Почки тщательно промойте и разрежьте пополам.
  3. Сложите мясо с почками, добавьте лук, зелень и уксус (или лимонный сок). Оставьте мариноваться на 2-3 часа.
  4. Жарьте на вертеле, чередуя мясо с почками, до готовности.
  5. Подавайте шашлык целиком с лимоном и зеленью. К соусам подойдут классический «Южный» или кетчуп с соевым соусом.

Настоящий вкус советского шашлыка — без излишества, но с душой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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