Как замариновать наивкуснейший советский шашлык: два рецепта из легендарной поваренной книги

Шашлык по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года: никакого майонеза и маринадов

В советский период приготовление шашлыка было гораздо проще: без майонеза, маринадов и экзотических соусов. Вдохновившись рецептом из знаменитой «Книги о вкусной и здоровой пище», предлагаем вам приготовить шашлык из баранины в классическом стиле, как это делали в СССР.

Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)

Ингредиенты:

Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г

Репчатый лук — 2 головки

Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.

Помидоры — 200 г

Лимон — ½ шт.

Зеленый лук — 100 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Промойте баранину, нарежьте ее на небольшие кусочки. Посолите, поперчите, добавьте нарезанный лук и уксус (или лимонный сок). Перемешайте, оставьте мариноваться на 2-3 часа в прохладном месте. Наденьте мясо на вертел, чередуя с луком, и жарьте на углях 15-20 минут, периодически переворачивая. Если у вас нет жаровни, можно готовить шашлык на сковороде. Готовое мясо полейте растительным маслом и подавайте с помидорами, лимоном и зеленью. Гарнир — отварной рис, барбарис или гранатовый сок.

Шашлык по-карски

Ингредиенты:

Баранина (почечная часть) — 500 г

Почки — 2 шт.

Репчатый лук — 1 головка

Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.

Лимон — ½ шт.

Зелень петрушки и зеленый лук — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Промойте баранину, удалите сухожилия и нарежьте мясо порциями (по 250 г). Сделайте надрезы, чтобы мясо не стягивалось. Почки тщательно промойте и разрежьте пополам. Сложите мясо с почками, добавьте лук, зелень и уксус (или лимонный сок). Оставьте мариноваться на 2-3 часа. Жарьте на вертеле, чередуя мясо с почками, до готовности. Подавайте шашлык целиком с лимоном и зеленью. К соусам подойдут классический «Южный» или кетчуп с соевым соусом.

Настоящий вкус советского шашлыка — без излишества, но с душой.