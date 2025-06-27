Как замариновать мясо по-советски: два рецепта шашлыка из легендарной поваренной книги
kasheloff.ru
Шашлык из баранины по рецепту 1952 года: просто и вкусно
Без майонезов и сложных маринадов — только мясо, специи и угли. Вдохновлённый традициями советской кухни, этот рецепт шашлыка из баранины из «Книги о вкусной и здоровой пище» (1952) возвращает к основам настоящего, простого вкуса.
Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)
Ингредиенты:
- Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г
- Репчатый лук — 2 шт.
- Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.
- Помидоры — 200 г
- Лимон — ½ шт.
- Зелёный лук — 100 г
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте мясо, приправьте, добавьте лук и уксус.
- Оставьте мариноваться на 2–3 часа.
- Жарьте на вертеле 15–20 минут.
- Подавайте с помидорами, лимоном и зеленью.
Шашлык по-карски
Для более насыщенного вкуса добавьте почки, подавайте с лимоном и зеленью.
Ингредиенты:
- Баранина (почечная часть) — 500 г
- Почки — 2 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
- Лимон — ½ шт.
- Петрушка и зелёный лук — по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
- Мясо и почки маринуйте с луком и зеленью 2–3 часа.
- Жарьте на вертеле, чередуя мясо и почки.
- Подавайте с лимоном и зеленью. Хорошо сочетается с соусом «Южный» или кетчупом.
Этот шашлык — воплощение вкусного советского лета: с характером, но без излишней сложности.
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