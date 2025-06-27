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Как замариновать мясо по-советски: два рецепта шашлыка из легендарной поваренной книги

Шашлык из баранины по рецепту 1952 года — прост...

kasheloff.ru

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Шашлык из баранины по рецепту 1952 года: просто и вкусно

Без майонезов и сложных маринадов — только мясо, специи и угли. Вдохновлённый традициями советской кухни, этот рецепт шашлыка из баранины из «Книги о вкусной и здоровой пище» (1952) возвращает к основам настоящего, простого вкуса.

Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)

Ингредиенты:

  • Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.
  • Помидоры — 200 г
  • Лимон — ½ шт.
  • Зелёный лук — 100 г
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо, приправьте, добавьте лук и уксус.
  2. Оставьте мариноваться на 2–3 часа.
  3. Жарьте на вертеле 15–20 минут.
  4. Подавайте с помидорами, лимоном и зеленью.

Шашлык по-карски

Для более насыщенного вкуса добавьте почки, подавайте с лимоном и зеленью.

Ингредиенты:

  • Баранина (почечная часть) — 500 г
  • Почки — 2 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
  • Лимон — ½ шт.
  • Петрушка и зелёный лук — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Мясо и почки маринуйте с луком и зеленью 2–3 часа.
  2. Жарьте на вертеле, чередуя мясо и почки.
  3. Подавайте с лимоном и зеленью. Хорошо сочетается с соусом «Южный» или кетчупом.

Этот шашлык — воплощение вкусного советского лета: с характером, но без излишней сложности.

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