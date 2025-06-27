Как замариновать мясо по-советски: два рецепта шашлыка из легендарной поваренной книги

Шашлык из баранины по рецепту 1952 года: просто и вкусно

Без майонезов и сложных маринадов — только мясо, специи и угли. Вдохновлённый традициями советской кухни, этот рецепт шашлыка из баранины из «Книги о вкусной и здоровой пище» (1952) возвращает к основам настоящего, простого вкуса.

Шашлык из баранины (по рецепту 1952 года)

Ингредиенты:

Баранина (почечная часть или мякоть задней ноги) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Уксус или лимонный сок — 1 ч. л.

Помидоры — 200 г

Лимон — ½ шт.

Зелёный лук — 100 г

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Нарежьте мясо, приправьте, добавьте лук и уксус. Оставьте мариноваться на 2–3 часа. Жарьте на вертеле 15–20 минут. Подавайте с помидорами, лимоном и зеленью.

Шашлык по-карски

Для более насыщенного вкуса добавьте почки, подавайте с лимоном и зеленью.

Ингредиенты:

Баранина (почечная часть) — 500 г

Почки — 2 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Уксус или лимонный сок — 1 ст. л.

Лимон — ½ шт.

Петрушка и зелёный лук — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Мясо и почки маринуйте с луком и зеленью 2–3 часа. Жарьте на вертеле, чередуя мясо и почки. Подавайте с лимоном и зеленью. Хорошо сочетается с соусом «Южный» или кетчупом.

Этот шашлык — воплощение вкусного советского лета: с характером, но без излишней сложности.