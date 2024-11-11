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Как выглядит 69-летний Брюс Уиллис. У звезды выявлена деменция

На этой неделе, в солнечной Санта-Монике, Калиф...

kino-teatr.ru

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На этой неделе, в солнечной Санта-Монике, Калифорния, был замечен Брюс Уиллис. Звезда, чья борьба с деменцией была оглашена миру в прошлом году, проводил время в компании близкого друга. Их день прошел в спокойной атмосфере: друзья сделали остановку для кофе, а папарацци уловили момент, когда актер, одетый в белую рубашку и черную кепку, путешествовал на пассажирском сиденье автомобиля.

В марте 2022 года семья Уиллиса объявила о завершении его актерской карьеры из-за диагностированной афазии, которая в последствии превратилась в более серьезное состояние — лобно-височную деменцию. Это заболевание серьезно затруднило его последние годы работы в кино, в частности, на съемках фильма «Полночь на злаковом поле», где актер иногда забывал, что находится на съемочной площадке, сообщает Daily Mail.

Ранее в этом году, Эмма Хеминг-Уиллис, супруга актера, выступила с заявлением в ответ на сообщения СМИ, предполагающие, что в жизни Брюса «не осталось никакой радости». Она решительно опровергла эти утверждения, подчеркнув, что Уиллис продолжает наслаждаться жизнью несмотря на свое состояние. Эмма призвала общественность и СМИ к более ответственному отношению к информации о заболеваниях, связанных с когнитивными нарушениями, подчеркивая, что диагноз не ставит точку в жизни человека.

День в Санта-Монике стал напоминанием о том, что, несмотря на все трудности, Брюс Уиллис продолжает жить полной жизнью, окруженный заботой близких и друзей, поддерживающих его в этот непростой период.

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