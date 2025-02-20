Как в фильме ужасов: человеческая кровь растеклась по стенам квартир российской многоэтажки

Жители одного из московских многоэтажных домов на улице Грина столкнулись с необычным и пугающим событием. Из стен их квартиры начала вытекать кровь, образуя лужицу на кухонной мойке.

Невероятное зрелище было зафиксировано на видео, где впечатлённый свидетель события не сдержал удивления.

Согласно информации, полученной от местных правоохранительных органов, кровь оказалась человеческой и принадлежала 66-летнему соседу жильцов дома. Трагедия развернулась после того, как у мужчины остановилось сердце, и он оставался в своей квартире без внимания на протяжении почти двух недель. Смерть наступила по естественным причинам, и, по данным полиции, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Подробности происшествия:

Кровь, просочившаяся через стены, стала результатом длительного нахождения тела в закрытой квартире, что привело к его разложению и последующему вытеканию биологических жидкостей. Это явление, хотя и крайне редкое, но известно в судебно-медицинской практике.

Реакция и действия:

Событие вызвало широкий резонанс среди жителей района и потребовало немедленного вмешательства со стороны управляющей компании и санитарных служб. После обнаружения тела были проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия для обеспечения безопасности и гигиены для остальных жильцов многоэтажки.

Этот инцидент стал напоминанием о важности внимания к пожилым соседям, особенно если они живут в одиночестве. Сообщество и управляющие организации могут играть ключевую роль в предотвращении подобных трагедий, обеспечивая регулярный контроль и поддержку одиноких людей, сообщает lenta.ru.