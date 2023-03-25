"Как укропы побратима бросили": в Сеть попало смешное видео с бойцом ВСУ, которого сослуживцы забыли в зоне СВО

Опубликовано курьезное видео с потерявшимся в зоне СВО бойцом ВСУ

В Сеть попало курьезное видео, как украинский военный пытается безуспешно пешком догнать свою бронемашину в зоне СВО.

Кадры показала "Военная хроника".

Камера беспилотника зафиксировала, как укровоин бегом пытается догнать уезжающую бронемашину с сослуживцами. Он несколько раз даже дернул за люк десантного отделения, но водитель его не заметил и дал газу.

В результате военный так и остался на поле боя. Данных о его дальнейшей судьбе нет.

"Как укропы побратима бросили", - прокомментировали видео за кадром.

Где и когда снят случай, не сообщается.