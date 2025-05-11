Как удержать белизну носкам без кипячения и химии: простой способ

Белые носки быстро теряют вид: сереют, темнеют, выглядят старыми — даже если надевались всего пару раз. Но не спешите их выбрасывать! Хозяйка Марина Жукова делится простым способом, как вернуть белизну — без кипячения и дорогой химии.

Главное — вода не должна быть горячей

Температура воды — не выше 40°C. Если использовать кипяток, грязь «запечется» в ткани и больше не отмоется, даже пятновыводитель не поможет.

Сначала замачивание

Перед стиркой обязательно нужно:

Стряхнуть пыль и грязь. Замочить носки — это ключ к чистоте.

Если этого не сделать, пятна только укрепятся в ткани.

Раствор из простых ингредиентов

На 1–2 литра тёплой воды:

4 ст. ложки соли

3 ст. ложки кислородного отбеливателя или лимонной кислоты

2 ст. ложки обычного стирального порошка

Замочите носки на 30 минут.

Соль вытягивает грязь, кислота осветляет, порошок убирает запах. Эффект — как от профессиональных средств.

Потом — машинная стирка

После замачивания:

Стирайте в машинке на 40°C.

Можно добавить немного пятновыводителя.

Не используйте агрессивные средства и не кипятите — ткань останется мягкой, без желтых пятен.

Результат — носки как новые

Простой способ, без лишней химии и затрат. Носки снова белые — будто только с полки магазина!