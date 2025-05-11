Как удержать белизну носкам без кипячения и химии: простой способ
zdf.de
Белые носки быстро теряют вид: сереют, темнеют, выглядят старыми — даже если надевались всего пару раз. Но не спешите их выбрасывать! Хозяйка Марина Жукова делится простым способом, как вернуть белизну — без кипячения и дорогой химии.
Главное — вода не должна быть горячей
Температура воды — не выше 40°C. Если использовать кипяток, грязь «запечется» в ткани и больше не отмоется, даже пятновыводитель не поможет.
Сначала замачивание
Перед стиркой обязательно нужно:
Стряхнуть пыль и грязь.
Замочить носки — это ключ к чистоте.
Если этого не сделать, пятна только укрепятся в ткани.
Раствор из простых ингредиентов
На 1–2 литра тёплой воды:
4 ст. ложки соли
3 ст. ложки кислородного отбеливателя или лимонной кислоты
2 ст. ложки обычного стирального порошка
Замочите носки на 30 минут.
Соль вытягивает грязь, кислота осветляет, порошок убирает запах. Эффект — как от профессиональных средств.
Потом — машинная стирка
После замачивания:
Стирайте в машинке на 40°C.
Можно добавить немного пятновыводителя.
Не используйте агрессивные средства и не кипятите — ткань останется мягкой, без желтых пятен.
Результат — носки как новые
Простой способ, без лишней химии и затрат. Носки снова белые — будто только с полки магазина!
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